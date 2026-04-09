Рояльым, домрым, балалайкым…

Семёновко селасе 5-ше №-ан йоча сымыктыш школ семӱзгар дене пойдаралтын.
Тидлан Россий Президент Владимир Путинын темлымыж почеш «Еш» нацпроект йӧным ыштен.
Семӱзгарым да тӱрлӧ оборудованийым налаш 4,4 миллион теҥге ойыралтын.
«Н.Рубинштейн» рояльым, кок фортепианым, домр-альтым, балалайке-альтым,у оргтехник ден сольфеджио дене учебник-влакым тунеммаште кучылташ тӱҥалыныт.
Семёновкышто ты школ 1974 ийыште почылтын, пел курым жапыште тушто тӱжем дене икшыве мастарлыкым шуарен. Кызыт 313 самырык музыкант мастарлыкшым тапта. 80 процент наре йоча оксам тӱлыде, муниципал бюджет кӱшеш, тунемеш. Ӱдыр-рвезе-влакым фортепиано, скрипка, виолончель, флейте, кларнет, саксофон, домр, гитар, баян да аккордеон дене шокташ да тыгак шкетын але хор дене мураш туныктат.
Выпускник-влак И.С.Палантй лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжыш тунемаш пурат, а теве Матвей Семагин Моско консерваторий пеленысе академический музыкальный училищыште шинчымашым нӧлта. Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академический театрын сценыштыже ончыкталтше «Цветик-семицветик» мюзиклыштат тӱҥ рольым ты школымак тунемын лекше ӱдыр-влак: Евгения Головатюк и Анна Кудрявцева – модыныт.
Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов концертыш мийымыж годым палемден: «Шӱдыр-влак шке семын огыт шоч. Нунын волгалтмышт – педагог-влакын, ача-аван да шкеныштын кече еда тыршымышт. Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевлан селалаштат тӱвырам вияҥдымашлан тӱткышым ойырымыжлан моткоч кугу тау. Тыштат у шӱдыр-влак чӱкталтыт манын, ӱшанем».
Алевтина БАЙКОВА
Фотом Тӱвыра министерствын сайтше гыч налме