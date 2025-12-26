УВЕР ЙОГЫН

Российыште ойыртемалтыныт

Вячеслав Смоленцев Комментарий Материалым 30 гана онченыт

 

Марий Эл гыч нылле тӱрлӧ продукций Российысе эн сай 100 сатужо радамыш пурен.

Марий Эл Республик правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий республик вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыж почеш ий еда эртаралтше Россий кӱкшытан «Российын эн сай 100 сатужо» конкурсышто сеҥыше-влаклан наградым кучыктен.

2025 ийыште конкурс кок этап дене эртаралтын. Региональный этапыште Марий Элысе 18 предприятийын 42 сатужым ончымо, тышечын 40 продукцийым федерал конкурсыш темлыме. Нунын кокла гыч 14 лауреат лийыныт, 26 – конкурсын дипломантше.

Ятыр предприятий тыгай конкурсышто икымше ий веле огыл вийжым терга, да кажне гана эн сай лӱмым нумалаш праван улмыжым пеҥгыдемда. Нунын коклаште Звенигово шыл комбинат, Шернур сыр завод, «Полиар-Недвижимость», «Геникс» НПФ, «Марий силикат кермыч завод», «Потенциал», Марий картонажный мануфактур, «Вкуснотеевъ», «Гардиан ДОЗ» да молат улыт.

Сеҥыше-влак радамыш конкурсыш икымше гана ушнышо-влакат лектыныт. Нунын радамыште «Усадьба» ялозанлык кооператив, искусственный коваште завод, индивидуальный предприниматель Ольга Гернец улыт.

Лишыл жапыште республикыштына илыше-влак кевыт прилавкылаште «Российын 100 эн сай сатужо» логотип дене палемдыман у сатум ужын кертыт. Сеҥыше-влак тыгай логотипым кок ий упаковкыш да сатулан документацийыш палемдаш праван улыт.

«Российын эн сай 100 сатужо» программе республикыштына 1998 ий гыч  илышыш шыҥдаралт толеш, да кӱкшӧ качестван сатум ыштен налме, услугым пуымо пашам вияҥдаш сай йӧным ышта. Конкурсыш кугу предприятий-влак веле огыл, изи да кокла бизнесат ушна. Тидыже регионын экономикыжым вияҥдымаште пале кышам кода.

Снимкыште: наградым кучыктымо годым.

Фотом Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме.

 

 

 

 

 



