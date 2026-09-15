ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Российын Идалыкын туныктышыжо» лӱм верч

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 12 гана онченыт

 

Йошкар-Оласе 15-ше №-ан школын туныктышыжо Анна Жгулёва «Российын Идалыкын туныктышыжо» всероссийский конкурсышто

усталыкым ончыкта.

Белгород олаште эртыше профессионал мастарлык конкурсышто элнан тӱрлӧ регионжо гыч 89 педагог таҥаса. Анна Жгулёва кызытлан кок тергымашым эртен: икымшыже – «Педагогическое интервью» (участник-влак кызытсе образований дене кылдалтше йодыш-влаклан вашештеныт), а весыже – «Урок» (йоча-влак дене занятийым эртарымаш).

Нине заданийлам шуктымым шотыш налын, жюри 20 лауреатым ойыра. Нуно 27 сентябрьыште Москва областьыште конкурсым умбакыже шуят.

Г.Кожевникова

Фотом Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

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