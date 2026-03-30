ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Техникум у сыным налеш

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 31 гана онченыт

 

Йошкар-Оласе строительный техникумым уэмдыме паша умбакыже шуйна.

 

«Молодёжь да йоча-влак» нацпроектын «Профессионалитет» федеральный проектше почеш тудым 2025 ийыште олмыкташ тӱҥалме. Оралте шинчаончылнак у сыным налеш.

«Тидын дене огына серлаге. Лишыл жапыште техникумын кокымшо корпусшым олмыкташ тӱҥалыт. Подрядный организацийым ойырымо конкурс мучашлалтын, кызыт контрактым ыштат», – каласен техникумышто лиймыж годым Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

