Техникум у сыным налеш

Йошкар-Оласе строительный техникумым уэмдыме паша умбакыже шуйна.
«Молодёжь да йоча-влак» нацпроектын «Профессионалитет» федеральный проектше почеш тудым 2025 ийыште олмыкташ тӱҥалме. Оралте шинчаончылнак у сыным налеш.
«Тидын дене огына серлаге. Лишыл жапыште техникумын кокымшо корпусшым олмыкташ тӱҥалыт. Подрядный организацийым ойырымо конкурс мучашлалтын, кызыт контрактым ыштат», – каласен техникумышто лиймыж годым Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме