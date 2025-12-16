Тутло кочкышым темленыт

Кодшо рушарнян «Марий Элыште ыштыме» фермер ярмиҥга эртен.
У ий деч ончычсо ярмиҥгам Марий Элын Ялозанлык да кочкыш сату министерствыже, Компетенций рӱдер, «Россельхозбанкын» марий филиалже пырля чумыреныт. «ЭССЕН» ужалыше рӱдерыш республикнан тӱрлӧ луклаж гыч фермер озанлык-шамыч колбаса ден шикшеш коштымо шылым, шӧрым да шӧр кочкышым, киндым, когыльым, свежа ужар кушкылым, кушкыл ӱйым, мӱйым, колым, тутло чайым, косметикым, ӱяҥдышым, шке ыштыме ӱзгарым да шуко молымат конденыт.
Ярмиҥгам почшыжла ялозанлык да кочкыш сату министр Павел Раевский регионын агропромышленный комплексшым вияҥдымашке фермер-влакын пыштыме надырыштым палемден. Тыгай ярмиҥга шкенан кундемыште ямдылыме сай качестван да свежа кочкыш сатум калык коклашке утларак шараш, фермер-влаклан полшаш сай йӧным ышта.
Сатум тыштак тамлен ончаш, келшышыжым ойырен налаш, фермер-влак дене мутланаш йӧн лийын. Мутлан, мӱкшызӧ Владимир Примечаевын ойлымыж семын, икымше тыгай ярмиҥгаште верлан тӱлыде ужалаш келшеныт. Тудо мӱй деч посна пергам, шыркам, шыштым, пӱрым темлен. Оршанке район Марково ялысе «Море Лаптевых» фермер озанлык гыч Наталья Резникова шке ончен куштымо некраголым да тиде колым кучылтын ямдылыме тӱрлӧ кочкышым ужален. Озанлык талукышто кум тонн марте колым кушта. Килограммже кок тӱжем теҥге марте шуэш гынат, тутло колым налше-влак улыт ыле. «Торфяной дар Марий Эл» предприятий косметике сатум, кушкылым ончен куштымо годым кучылтшаш ӱяҥдышым ужален. Килемар район Ыдӹрмӹ поселко гыч фермерын школжо курсым тунем пытарыше Георгий Пахмутов шке рецептше почеш кӱэштме киндым темлен.
– Мый ола гыч шочмо ялышкем каенам да шке рецептем почеш киндым кӱэшташ тӱҥалынам. Сатуэм эсогыл йот эллаште аклат, мый нунылан почто гоч колтем, – ойла Георгий. – Ик сукыржо кудшӱдӧ теҥге марте шуэш гынат, сай сатум аклыше-влак садак налыт.
Волжский район гыч «Овощная лагуна» ялозанлык кооператив шопыктарыме ковыштам, корей семын ямдылыме кешырым да молымат конден.
– Шкенан кундемыште ямдылыме кочкышым шке калыкак кочшаш. Мемнан сатуна сай качестван, тутло, – ойла кооператив вуйлатыше Андрей Пушкин.
Тыштак кидпашалан туныктымо, пидме мастер-классым эртареныт. Ужалыше да сатум налаш толшо-влакын кумылыштым Шкетан лӱмеш театрын артистше-влак, тыгак Медведево районысо Пӱкшерме фольклор пӧрт пеленысе, калык творчестве сулло коллектив лӱмым нумалше «Весела кумыл» ансамбль куандареныт.
Снимкыште: Килемар район гыч фермер-влак Владимир Примечаев ден Георгий Пахмутов.