Тыгай жап мондалтшаш огыл

16 апрельыште Келшымаш пӧртыштӧ «Историй параллель: Россий – кызытсе тӱняште нацизм идеологий ваштареш форпост» тӱнямбал кӱкшытан II научно-практический конференций лийын.

Тудым “Без срока давности» проект кышкарыште Юл кундем кугыжаныш технологий университет эртарен.

Тушто Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательын алмаштышыже Александр Майоров, республикысе парламентын депутатше-влак Мария Дорогова да Ренат Магсумов дене пырля Российын тӱрлӧ регионжо да Беларусь республик гыч преподаватель ден студент, науко да образований сфер гыч эксперт, кугыжаныш виктемын, мер да профессионал организацийын еҥже-влак историйна дене шарнымашым арален кодымо, Кугу Отечественный сар жапыште нацист-влакын совет калыкым пытарымышт, кызытсе тӱняште неонацизм идеологий ваштареш кучедалме дене кылдалтше йодышлам каҥашеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Кугыжаныш Погын гыч налме