УВЕР ЙОГЫН

Тыгай жап мондалтшаш огыл

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 36 гана онченыт

 

16 апрельыште Келшымаш пӧртыштӧ «Историй параллель:  Россий – кызытсе тӱняште нацизм идеологий ваштареш форпост» тӱнямбал кӱкшытан II научно-практический конференций лийын.

Тудым “Без срока давности» проект кышкарыште Юл кундем кугыжаныш технологий университет эртарен.

Тушто  Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательын алмаштышыже Александр Майоров, республикысе парламентын депутатше-влак Мария Дорогова да Ренат Магсумов дене пырля Российын тӱрлӧ регионжо да Беларусь республик гыч преподаватель ден студент, науко да образований сфер гыч эксперт, кугыжаныш виктемын, мер да профессионал организацийын еҥже-влак историйна дене шарнымашым арален кодымо, Кугу Отечественный сар жапыште нацист-влакын совет калыкым пытарымышт, кызытсе тӱняште неонацизм идеологий ваштареш кучедалме дене кылдалтше йодышлам каҥашеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Кугыжаныш Погын гыч налме

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий юмыйӱлалан пӧлеклалтеш

9–10 июньышто Йошкар-Олаште «Марий юмыйӱла: эртыме корно да кызытсе жап» всероссийский шанче-практик конференций лиеш. Тудым эртарымашке Марий Элын Тӱвыра, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Йокрокланаш огыт ярсе

Озаҥ марий-влакын калыкле-тӱвыра автономийыштын еҥже-влакын чолгалыкыштлан ӧраш гына кодеш. Пырля погынен, эре иктаж-могай да мероприятийым эртарат: я концертым, я лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Изи Какшан серым пеҥгыдемдат

Йошкар Олаште, Водопроводный ден Красноармейский уремла тураште Изи Какшан сер йырым пеҥгыдемдат. Шошым эҥер вӱд нӧлталтын ташлыме, серын урын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий