Россий – Беларусь: вашкыл вияҥеш

Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин Беларусь ден Российысе регион-влакын XIII форумыштышт лийын.
Минскыште эртаралтше мероприятийын темыже – «Регион-влакын экономике могырым вашкылышт – Беларусь ден Российын пеҥгыдын вияҥме негызышт».
Форумышто Беларусьын чыла областьше да Минск ола гыч делегат-влак лийыныт. Россий гыч – 700 еҥ, тиде законодательный ден исполнительный кучемын федеральный органже-влакым вуйлатыше , науко, образований, тӱвыра да моло сообществын представительже-влак.
Паша программе почеш икымше кечын участник-влак 10 тематический секцийыште лийыныт. Нуныжо кочкыш лӱдыкшыдымылык, инноваций проект, здравоохранений, туризм да молодёжь политике дене кылдалтыныт. Тидын деч посна Союзный кугыжанышын Стандартизаций да качестве шотышто комитетшын икымше заседанийже эртен.
Марий Элын Кугыжаныш Погынжын председательже Михаил Васютин «БЕЛДЖИ» СЗАО-што (легковой автомобильым ыштен лукшо белорус-китай предприятийыште) эртыше заседанийыште лийын. Тудо Союзный кугыжанышын территорийлажым пеҥгыдын вияҥдыме дене кылдалтше регионысо политикылан пӧлеклалтын.
Минск областной комитетын председательже Алексей Кушнаренкон палемдымыж почеш, Россий Федераций – Минск областьын тӱҥ торгово-экономический партнёржо. Вашкылын принципше – кужу жап пайдалын пырля тыршыме радамым ыштымаш. Ваш-ваш торгайымаште Рӱдӧ, Йӱдвел-Касвел, Юл кундем да Сибирь федерал округ-влак вӱдышӧ позицийым налыт. Эн кугу сату оборот – Москва, Санкт-Петербург олала, тыгак Моско, Смоленск, Кемерово, Ленинград, Свердловск, Тула областьла да Татарстан Республик дене. Кызыт Беларусь ден Российын регионлаже-влакын кучем органышт коклаште 250 ойпидыш уло.
Погынышо-влак кок элыште верланыше регион-влак кокласе вашкылыште кызытсе жаплан келшыше направлений-влак, ончыкылык паша дене кылдалтше йодыш-шамычым каҥашеныт. Поснак кугу тӱткышым промышленный кооперацийлан, импортым шкенан сату дене вашталтымылан, инвестиций проектлам пырля илышыш пуртымылан ойыралтын.
Заседанийыште палемденыт: вашкыл Российын 80 регионжо дене уло. Пытартыш кумло ийыште сату оборот структурышто энергоресурсын ужашыже шагалемеш, тудым машиностроений, оборудований, куштылго промышленностьын да кочкыш сату алмаштен толыт. «Союзный кугыжанышын сатужо» умылымашым, тыгак 2026 ий апрель гыч Смоленск – Орша да Смоленск – Витебск кӱрньыгорно маршрутым илышыш пуртымым кугу событий семын палемдыман.
Заседанийын иктешлымашыже почеш, секцийын участникше-влаклан пырля пашам ыштыме темлымаш-влакым пуымо. Нунын радамыште – Союзный кугыжанышым ыштыме нерген Договорым илышыш пуртымо кышкарыште национальный законодательстве дене келшышын пашам умбакыже шуйымаш. Тыгак регион-влак кокласе вашкылым системе да науко негызеш чоҥаш, кызытсе йӧн-влакым чолганрак шыҥдараш да пырля комплексно-отраслевой да социально ориентированный программе-влакым ямдылаш темлыме. Инвестиций климатым саемдыме да инвестиций проект-влакым пырля илышыш пуртымо, Россий Федерацийын субъектлаштыже белорус капиталан торгайыме пӧрт ден мультибренд рӱдер-влакым ыштыме шотышто задачым рашемдыме.
Секцийын программыж дене келшышын участник-влаклан «БЕЛДЖИ» предприятийыште экскурсийым эртареныт, тыгак кок элын регионлаже да муниципальный образованийлаже кокласе вашкыл ойпидыш-влакым ыштеныт.
Ты кечын форумыш толшо-шамыч «Курган Славы» мемориал комплекс ончыко пеледышым пыштеныт. А вара нуным поян тӱвыра программе вучен: Минск ола да Минск область мучко экскурсий.
***
Форум кышкарыште Марий Эл ден Гомель областьын парламентышт-влак коклаште ойпидыш ышталтын.
Тушко кидпалыштым Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже ден Гомель областьын парламентшым вуйлатыше Екатерина Зенкевич пыштеныт.
Тиде ойпидыш – Марий Эл ден Беларусь республикла кокласе вашкылым вияҥдыме кӱлешан йыжыҥ. Беларусь мемнан регионын ик эн тӱҥ торгово-экономический партнёржылан шотлалтеш.
Тидын деч посна образований да науко областьыште вашкылна пеҥгыдемын толеш. Паша кылым вияҥдаш Минск оласе Фрунзе район ден Йошкар-Ола администраций-влак, тыгак «Марий Эл Республикыште Экспортым вияҥдыме агентстве» АНО ден Белорус торгово-промышленный палатын Гомельысе пӧлкаже коклаште ойпидыш-влак ышталтыныт.
Палемдыман, Гомель область – Беларусьын ик эн кугу да экономике могырым виян регионжылан шотлалтеш. Тудын верысе кучемжын представительный органже – Гомель областьын Депутат-влакын советышт. Тудн 29-ше созывшын составыштыже – 57 депутат, нуно ныл политический партийын еҥже-влак улыт.
«Тиде ойпидыш – Марий Эл ден Гомель областьын парламентышт-влак коклаште вашкылым вияҥдыме у йыжыҥ. Калыкын илышыжым саемдаш ме пырля тыршен пашам ышташ палемденна. Пеҥгыдын ушанем, тиде вашкыл Россий ден Беларусь кокласе келшымашым эшеат вияҥда», – палемден Марий Элын Кугыжаныш Погынжын председательже Михаил Васютин.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыж гыч налме.