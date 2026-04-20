Регионысо кадр программын пытартыш модульжо

Таче, 20 апрельыште, специальный военный операцийын участникше-влаклан «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын «Кызытсе управлений технологий» пытартыш модульжо шке пашажым тӱҥалын.

Ты гана модуль практик пашалан да кызытсе жаплан келшыше управлений технологийлан пӧлеклалтын. Колыштшо-влак цифровой да коммуникационный технологийым, увер лӱдыкшыдымылык йодышым, конфликтологийын негызшым да айдеме капиталым виктарымым шымлат. Икмыняр мероприятийже «Сосновый бор» санаторийыште эртат. Ончылно тӱҥ событий — выпускной квалификационный пашам аралымаш.