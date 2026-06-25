24 июньышто Марий Элын Общественный палатыштыже регионысо Эскерыше мер штабым официально почыныт.
Мероприятийым Общественный палатын председательже Герман Дементьев эртарен. Эскерыше штабым вуйлатышылан регионысо Общественный палатын еҥжым, «Марий Эл» увер агентствын директоржым Евгений Кузнецовым, а алмаштышыжлан «За Марий Эл» фондын вуйлатышыже Роман Золотухиным сайленыт.
Регионысо эскерыше мер штабын ыштышашлык пашаже:
«Эрыкан мер мониторинг» ассоциацийын «Шӧртньӧ стандартше»почеш эрыкан (независимый) эскерыше-влакым погымым да туныктымым организоватлаш;
Йӱклымӧ кечылаште чыла участковый сайлыме комиссийыште (УИК) ямдылыме эскерыше-влаклан тушто лияш йӧным ышташ;
кампанийын кузе эртымыжым лончылаш, йӱклымӧ процедурым шуктымым эскераш да лийын кертше умылыдымашым лончылаш эксперт группым ышташ;
граждан-влак дене кылым кучаш да лийын кертше нарушенийым фиксироватлаш кызытсе цифровой инструмент-влакым шыҥдараш.
«Мыланна шуко пашам ышташ логалеш. Ме чыла участковый сайлыме комиссийыште пашам ышташ тӱҥалше эрыкан эскерыше-влакым погаш да туныкташ шонена. Тунеммаш «Эрыкан мер мониторинг» ассоциацийын эскерышыжын «Шӧртньӧ стандартше» почеш эрта. Нунын дене пырля чыла процедурын закон дене келшышын эртымыжым лончылаш эксперт группо пашам ышташ тӱҥалеш. Сайлымаште конкуренций чын гына лийшашым Марий Элыште чыла конструктивный вий таче умыла манын кертам. Тидым Всероссийский электоральный форумыштат иктешлен ойленыт. Садланак Участковый сайлыше комиссийыште эрыкан эскерыше-влакын, штабын да мобильный группо-влакын экспертыштын пашашт нигунам деч чот кӱлешан. Марий Элын Общественный палатыже лӱм дене мый республикыште илыше-влакым ты сайлымаште волонтёр-эскерыше лияш ӱжам», — каласен Марий Элын Регионысо мер эскерымашын штабым вуйлатыше Евгений Кузнецов.
Йӱклымӧ кечылаште Мер эскерымаш рӱдер сутка мучко пашам ышташ тӱҥалеш. Тушто сайлымаш дене кылдалтше пурышо увер-влакым чумырат.
Михаил Скобелевын фотожо/ «Марий Эл» увер агентстве.