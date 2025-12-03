Эртыме корно
Поро паша кужу ӱмыран
Редактор лийынам, отделымат вуйлатенам
Волжский районысо шочмо Шӱргыялыште тӱҥалтыш школ деч вара 1927 ий сентябрь марте кресаньык пашам ыштенам, комсомол ячейкын секретарьже лийынам. Звенигово КЗУ пелен ик тылзаш ялозанлык курсым тунем пытарен, ялыштем ялозанлык кружокым почынам.
Илышна нерген «Йошкар кече» газетыш возен шогенам. Ятыр заметкем ден статьям савыкталтыныт. Нуно «Маке» шояклӱм дене лектыныт. 1927 ий майыште областьысе ялкор-влакын кумшо погынымашкышт ӱжыктеныт. Но ӱжмашан серышым ялсоветыште кучен кийыктеныт, сандене погынымашке миен шуктен омыл. Но садыгак газет дене кылем кӱрлын огыл.
Канткомол ден партий кантком областьысе совпартшколыш тунемаш, а икымше ступень (курс) деч вара шочмо кантонышкак пашам ышташ колтеныт. Кӱшыл Азъялыште кугыеҥ-влакым туныктенам, самырык-влаклан политшколышто шинчымашым пуэнам. 1929 ий телым ты ялыштак «Йошкар Шӱдыр» ялозанлык артель шочын. Тушко тӱҥ шотышто политшколышто тунемше рвезе-влак пуреныт.
1929 ий май гыч Пӧтъял лудмо пӧртыштӧ избачлан ыштенам. Тиде ийынак шыжым мыйым Звенигово кантонышто политпросвет инспекторлан шогалтеныт.
1930 ий сентябрь гыч совпартшколын кокымшо ступеньыштыже тунемаш тӱҥалынам. Кумшо ступеньыш куснымек, комсомол комитетын секретарьжылан сайленыт. Тыгак комсомол горкомын членже лийынам. Совпартшколым тунем пытарымек, Йошкар-Оласе марий шымияш школым вуйлаташ ӱшаненыт, тушто обществоведенийым туныктенам. Идалык наре горсоветыште калык туныктымо пашам вуйлатенам.
Партий обком бюрон пунчалже почеш мыйым комсомол пашаш налыныт. Ончыч Шернур райкомышто пропаганде отделым вуйлатенам, вара Звенигово ден У Торъял райкомлаште секретарьлан сайлалтынам.
1937 ий октябрьыште «Рвезе коммунист» газет редакторлан шогалтеныт. Ты жапыштак ВЛКСМ обком бюро членлан сайленыт. 1938 ий август гыч 1940 ий февраль марте партий обкомын печать шотышто инструкторжылан ыштенам. 1941 ий апрель гыч 1943 ий июнь марте «Марий коммуна» газетын редакторжо лийынам. Вара адак партийный пашаш кусареныт. Партий Морко райкомын икымше секретарьжылан сайленыт. Тыште 1945 ий июнь марте тыршенам.
Тылеч вара Сотнур районысо «Большевик» газет редакторлан кок ий утла ыштымек, Горький оласе кокияш партийный школын журналистике факультетышкыже шинчымашым пойдараш колтеныт. Тудым тунем пытарымеке, 1949 ий август гыч 1967 ий март марте (пенсийыш лекмешке) «Марий коммуна» газетын ялозанлык отделыштыже ончыч вуйлатышылан, вара корреспондентлан тыршенам. Газет редакцийысе партийный организацийын секретарьжылан кандаш гана, алмаштышыжлан кок гана сайлалтынам.
Сулен налме канышыш лекмекат, творчество пашам кудалтен омыл. «Чапле паша чапым шара» (1961 ий), «Вургыжшо шӱм» (1962 ий), «Шӱм гыч лекше серыш-влак» (1968 ий, фронтовик-влакын серышышт негызеш), «Редакцийыш пӧртылын огытыл» (1972 ий) книгалаште очеркем-влак лектыныт. «Ветеран-влак каласкалат» (1986 ий) очерк-влак сборникым лукмаште составитель лийынам.
Григорий ЭРСКИЙ,
«Марий коммуна» газетыште 1941-1943 ден 1949-1967 ийлаште ыштыше.
1986 ий 22 апрель.
Снимкыште: Медведево район Калинин лӱмеш колхозышто командировко годым – редактор Михаил Иванов, редакцийын шофёржо, корреспондент Нина Смирнова да отдел вуйлатыше Григорий Эрский. 1960 ий.
Фотом редакцийын архивше гыч налме.
Мужыр лаштыкым Юрий Исаков ямдылен.