Лӱдыкшыдымылык
Рашрак волгалтара
«СМАРТ-СИ» ООО подряд организаций, корнышто кудалышташ лӱдыкшӧ ынже лий манын, йолешке вончымо верым тӱрлӧ тӱсын волгалтарыманым ышта.
Тыгай оборудованийым регионал корнысо индеш участкыште социально кӱлешан объект лишне шындыме. Мутлан, У Торъял районысо Какшанмучаш селаште йолешке вончымо верым уэмдыме. Ты системе верысе администрацийыш, школ ден йочасадыш лӱдыкшӧ деч посна миен шуаш йӧным ышта. Тыгаяк волгалтарышым Кужэҥер районысо Топкавлак селаште верысе администраций ден ФАП лишне шындыме.
Проекционный манме разметке чия але термопластик дене ыштыме тыглай корнылам рашемден волгалтара. Тудо тыгай корныла семын ок ӱштылалт да кеч-могай игечыштат пычкемыш годым раш палдырна. Луманыштат, йӱраныштат да лавыраныштат тудо 150 метр утла тора гыч коеш.
Марий Элыште тыгай оборудованийым регионал кӱлешлыкан корнышто 2025 ий гыч кучылташ тӱҥалме. У технологий поснак телым луман годым пайдале улмыжым ончыктен.
Йолешке-влак вончымо регулироватлыдыме верыште водитель-влаклан рашрак койжо манын, эше светофорым вераҥдат. Тидыже тыгай верым эшеат лӱдыкшыдымыракым ышта.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: волгалтарышан вончымо вер.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.