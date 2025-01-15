«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Идалыкаш пашалан — ак

Светлана Носова Comment(0) Материалым 34 гана онченыт

«Марий Эл Республикын социально-экономически вияҥмыжым эн сайын ончыктымылан» республикысе правительствын журналистикыште премийжым сеҥен налыныт:
«Марий Эл Республикын экономикыжын вияҥмыж нерген эн сай паша» номинацийыште – «Марийская правда» газет редакцийын коллективше;
«Марий Эл Республикыште ялозанлыкым ончыктен шогы¬мо нерген эн сай паша» номи¬нацийыште – Советский районысо «Вестник района» газет редакцийын корреспондентше Марина Дубцова;
«Марий Эл Респу¬бликыште социальный сферым да мер инициативым ончыктен шогымо нерген эн сай паша» номинацийыште – «МЭТР» телеканалын авторский коллективше;
«Марий Эл Республикыште тӱвыра илышым ончыктен шо¬гымо нерген эн сай паша» но¬минацийыште – Марий Эл» ГТРК-н радиовещаний службыжын корреспондентше Константин Мягчилов;
«Марий Эл Республикыште илыше калык-влакын нацио¬нальный ойыртемжым он¬чыктен шогымо нерген эн сай паша» номинацийыште – Параньга районысо «Наша жизнь» газет редакцийын коллективше;
«Марий Эл Республикыште йоча ден самырык-влакын проблемыштым ончыктен шо¬гымо нерген эн сай паша» номи¬нацийыште – «Кугарня» газет редакцийын редакторжо Елена Годунова.
Светлана Носова
Снимкыште: «»Марийская правда» газет редакцийлан — премий.
М.Скобелевын фотожо

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