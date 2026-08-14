МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Пырля да пайдалын

Юрий Исаков Комментарий Материалым 23 гана онченыт

Вашлиймаш

Пырля да пайдалын

Марий Элыште Суд пристав-влак федерал службо управленийын у вуйлатышыже пашам тӱҥалын.

Регион вуйлатыше Юрий Зайцев ты пашам жаплан шуктышо Роман Мухортов дене вашлийын. Тудын дене Россий ФССП-н Суд пашам радамлын шуктымылан вуйын шогышо управленийжын начальникше, элкӧргӧ службын генерал-майоржо Дмитрий Гребенников палымым ыштен.

Регион вуйлатыше суд пристав-влакын пашашт республиклан кӱлешан улмым палемден: «Управленийын пашам радамлын да чулымын ыштымыже бюджетыш окса пурымашым шотыш кондаш полша да тыге кугыжанышлан граждан ончылно социальный обязательствыжым шуктен толаш йӧным ышта. Суд орган-влакын пашашт сайын кайымыланат ты службак мутым куча. Сандене ме элнан президентшын кӱштымыжым пырля да пайдалын шуктен толшаш улына».

Роман Мухортов управленийын пашажым кӱкшын аклымылан Марий Эл вуйлатышылан тауштен да у регионышто ышташ кумылаҥмыжым палемден. Тудо закон йодмо дене келшышын ӧкым ыштыктыше органлаште 20 ий утла тырша. ФССП-н рӱдӧ аппаратыштыжат лийын, службын управленийжым вес регионлаштат вуйлатен. Боевой действийын ветеранже – «За заслуги перед Отечеством» II степенян орденын медальже дене палемдалтын.

 

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.

Снимкыште: ФССП управленийын у вуйлатышыж дене палыме лиймаш.

Денис Речкинын фотожо.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кукшо игече лӱдыкшым ышта

Марий Элыште 17 май марте пожар ваштареш кучедалме посна режимым пуртымо нерген увертаренна ыле. Кодшо кечылаште Волжский районысо Алексеевский лудаш…
ЛӰМГЕЧЕ МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Пӱсӧ пера да саргурал дене

«Марий Эл» газетлан – 110 ий Нигӧ ок мондалт Пӱсӧ пера да саргурал дене Кугу Сеҥымашын 80-ше идалыкшылан фотопроект лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Сеҥышыш лекташ полшена

«Деревья – памятники живой природы» всероссийский программын сайтыштыже идалыкын пушеҥгыжлан йӱклымаш кая.  Спискыште – 78 пушеҥге. Тушко Российын пӱртӱс, лудаш…

Добавить комментарий