Вашлиймаш
Пырля да пайдалын
Марий Элыште Суд пристав-влак федерал службо управленийын у вуйлатышыже пашам тӱҥалын.
Регион вуйлатыше Юрий Зайцев ты пашам жаплан шуктышо Роман Мухортов дене вашлийын. Тудын дене Россий ФССП-н Суд пашам радамлын шуктымылан вуйын шогышо управленийжын начальникше, элкӧргӧ службын генерал-майоржо Дмитрий Гребенников палымым ыштен.
Регион вуйлатыше суд пристав-влакын пашашт республиклан кӱлешан улмым палемден: «Управленийын пашам радамлын да чулымын ыштымыже бюджетыш окса пурымашым шотыш кондаш полша да тыге кугыжанышлан граждан ончылно социальный обязательствыжым шуктен толаш йӧным ышта. Суд орган-влакын пашашт сайын кайымыланат ты службак мутым куча. Сандене ме элнан президентшын кӱштымыжым пырля да пайдалын шуктен толшаш улына».
Роман Мухортов управленийын пашажым кӱкшын аклымылан Марий Эл вуйлатышылан тауштен да у регионышто ышташ кумылаҥмыжым палемден. Тудо закон йодмо дене келшышын ӧкым ыштыктыше органлаште 20 ий утла тырша. ФССП-н рӱдӧ аппаратыштыжат лийын, службын управленийжым вес регионлаштат вуйлатен. Боевой действийын ветеранже – «За заслуги перед Отечеством» II степенян орденын медальже дене палемдалтын.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: ФССП управленийын у вуйлатышыж дене палыме лиймаш.
Денис Речкинын фотожо.