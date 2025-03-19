ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Профессионалитет»: ончыкылык ялозанлык пашаеҥ-влаклан

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 28 гана онченыт

Марий Элыште «Профессионалитет» федерал проект илышыш умбакыже пурталтеш: кыдалаш профессионал образованийым пуышо тунемме вер дене республикысе ик эн ончыл предприятийже-влак коклаште кыл пеҥгыдемеш. Тиде кечылаште ПГТУ-н Йошкар-Оласе аграрный ден Марий аграрный колледжше-влакын студентышт – «Агротехник» тунемме-производство рӱдерын (кластерын) тунемшыже-шамыч – «Шойбулакский» племзаводын транспорт да трактор цехыштыже лийыныт. Тушто нунылан практике занятийым эртареныт, тыгак предприятийысе паша вер, социальный йӧн да моло нерген каласкаленыт, сутдент-влакын йодышыштлан вашештеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Элын «Профессионалитетше» соцкылысе лаштык гыч налме

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