«Профессионалитет»: ончыкылык ялозанлык пашаеҥ-влаклан

Марий Элыште «Профессионалитет» федерал проект илышыш умбакыже пурталтеш: кыдалаш профессионал образованийым пуышо тунемме вер дене республикысе ик эн ончыл предприятийже-влак коклаште кыл пеҥгыдемеш. Тиде кечылаште ПГТУ-н Йошкар-Оласе аграрный ден Марий аграрный колледжше-влакын студентышт – «Агротехник» тунемме-производство рӱдерын (кластерын) тунемшыже-шамыч – «Шойбулакский» племзаводын транспорт да трактор цехыштыже лийыныт. Тушто нунылан практике занятийым эртареныт, тыгак предприятийысе паша вер, социальный йӧн да моло нерген каласкаленыт, сутдент-влакын йодышыштлан вашештеныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Элын «Профессионалитетше» соцкылысе лаштык гыч налме