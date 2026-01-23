МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Профессионал мастарлыклан

Юрий Исаков Комментарий Материалым 40 гана онченыт

Грант

Профессионал мастарлыклан

Профессионал мастарлык шотышто Россий чемпионат толкынын сеҥышыже ден призёржо-влаклан Марий Эл правительствын грантшым кучыктымо.

Регионын командыже инвалид да тазалык шотышто чарак улман еҥ-влак коклаште «Абилимпикс» чемпионатыште «Пум пӱчкеден ыштымаш» компетенцийыште кок шӧртньӧ да кок бронзо медальлам налын. «Профессионал-влак» чемпионатыште «Оптоэлектронике» компетенцийыште ший да «Кермычым оптымаш» компетенцийыште бронзо медальлам, тыгак «Профессионализмлан» канадаш отличий знакым пуэныт.

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев нунын чынжымак мастар улмышт да кыдалаш профессионал образованийлан умбакыжат тӱткышым ойырымо нерген палемден, наградым кучыктен.

Грантым налыныт:

— «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионал кадр программыш ушнышо Павел Попов

— Марий радиомеханический техникумын студентше Марк Антонов,

— Йошкар-Оласе строительный техникумын студентше Роман Васильев да

— Марий Турек район Косолоп интернат-школын тунемшыже Артур Попов.

Сеҥыше-влакын  наставникыштат Марий радиомеханический техникумын преподавательже Олеся Костромитинова, Йошкар-Оласе строительный техникумын преподавательже Татьяна Петелина, Марий политехнический техникумын мастерже Геннадий Ефремов да Косолоп интернат-школын преподавательже Сергей Зайцев палемдалтыныт.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.

Снимкыште: грантым кучыктымо годым.

Денис Речкинын фотожо.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Поҥго ӧрыктара

Тенийысе кеҥеж республикыште илыше-влакым поҥго дене куандара. «Марий чодра» национальный паркыште, эсогыл, пел метр лопкытан, 4 килограмм нелытан йыргешке лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кажнын чонышто – Российын ужашыже

9 февральыште Йошкар-Оласе Сеҥымашын ХХХ идалыкше лӱмеш тӱвыра полатыште калык шыҥ-шыҥ погынен ыле. Тиде кечын «Сеҥымаш тулсавыш» фестивальын кышкарыштыже лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ ЭКОНОМИКЕ

Юлсерым чапландарен Элнет…

Волжский районлан – 85 ий Юлсерым чапландарен Элнет… Юлсер кундем манына ме тиде районым. Но Юлат огыл, а тушко лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий