Грант
Профессионал мастарлыклан
Профессионал мастарлык шотышто Россий чемпионат толкынын сеҥышыже ден призёржо-влаклан Марий Эл правительствын грантшым кучыктымо.
Регионын командыже инвалид да тазалык шотышто чарак улман еҥ-влак коклаште «Абилимпикс» чемпионатыште «Пум пӱчкеден ыштымаш» компетенцийыште кок шӧртньӧ да кок бронзо медальлам налын. «Профессионал-влак» чемпионатыште «Оптоэлектронике» компетенцийыште ший да «Кермычым оптымаш» компетенцийыште бронзо медальлам, тыгак «Профессионализмлан» канадаш отличий знакым пуэныт.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев нунын чынжымак мастар улмышт да кыдалаш профессионал образованийлан умбакыжат тӱткышым ойырымо нерген палемден, наградым кучыктен.
Грантым налыныт:
— «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионал кадр программыш ушнышо Павел Попов
— Марий радиомеханический техникумын студентше Марк Антонов,
— Йошкар-Оласе строительный техникумын студентше Роман Васильев да
— Марий Турек район Косолоп интернат-школын тунемшыже Артур Попов.
Сеҥыше-влакын наставникыштат Марий радиомеханический техникумын преподавательже Олеся Костромитинова, Йошкар-Оласе строительный техникумын преподавательже Татьяна Петелина, Марий политехнический техникумын мастерже Геннадий Ефремов да Косолоп интернат-школын преподавательже Сергей Зайцев палемдалтыныт.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: грантым кучыктымо годым.
Денис Речкинын фотожо.