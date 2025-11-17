Проектын шкешотан гимнже

#МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» проект у композицийым колышташ темла.
Ты гана Владимир Шаинский ден Михаил Матусовскийын «Вместе весело шагать» мурыштлан возымо клипын премьерже эрта.
Тудым мураш гына тӱҥалше ден кумдан палыме мурызо-шамыч йоҥгалтарат.
Нунын коклаште – Россий Федерацийын сулло да Марий Элын калык артистше Олег Кузьминых:
– Тиде проект кӱлешан манын шонем. Марий Эл гыч артист-влакат тушто тыршеныт. Марий койышнам, тӱвыранам, Йошкар-Оланам ончыктенна. Проектын организаторжо-влакын ӱжмекышт, тӱҥалтыште ӧрынам ыле. Ондак студийыште йӱкым возенна. Вара июльышто Архангельский слободаште видеом ыштыме. Шонем, чылажат сайын лектын.
Даниил Ветлужских, тромбонист:
– #МУЗЫКАВМЕСТЕ проектын ужашыже лияш йӧнлан нимучашдымын тауштем. Тиде мыланем куан теҥызым пӧлеклыше, ӱшанаш лийдыме усталык опыт лийын.
Поснак кугу таум проектын продюсерже Тимур Ведерниковлан каласем. Тудын дене пашам ышташ моткоч куанле.
Профессионализмже, чон шокшыжо да чынже денак поро кумылан атмосферым ыштен моштымыжо вашкылнам куштылгым ыштен.
А «Вместе весело шагать» муро тӱшка вийнан шкешотан гимнже лийын. Тудын волгыдо семже да тыглай, но тыгай келге мутшо икоян улмо да тӱшка пашалан ӱшаныме шӱлышым моткоч сайын почын ончыкта. Кунам ты мурым колам, шыргыжмашым кучен ом керт, пуйто уэш команде да музык дене юзо шӱлышан кылым шижам!
