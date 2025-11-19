УВЕР ЙОГЫН

Президентлан — марий мурым

Лидия Шабдарова

 

5 ноябрьыште  Кремльыште  Наций-влак кокласе кыл шотышто советын заседанийже лийын.

Тушто Российын президентше Владимир Путинлан российысе калык-влакын йылмышт дене возымо муро пластинке-влакым пӧлек шотеш кучыктеныт.

Тудым межэтнический журналистике гильдийын президентше Маргарита Лянге кучыктен. Композиций-шамыч коклаште марий йылме дене кок муро уло: 

Марий рэпер ШЫП ЛИЙ ден калмык электропанк-влакын HAGRIN группын пырля ыштыме  «Чодырасе да степьысе сарзе-влак» трекышт, ШЫП ЛИЙ-ын «Вуй» авторский мурыжо.

Муро пластинке –  «Звук Евразии» проектын кум ияш иктешлымаш пашаже.  Тудым Тӱвыра инициативе-влак Президент фондын полшымыж дене илышыш шыҥдарыме.

Снимкыште: Денис Шаблий российысе калык-влакын йылмышт дене возымо муро пластинкым куча.

Фотом Денис Шаблийын воткыл лаштыкше гыч налме.

