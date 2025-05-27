Премьерыш мийыза

29 майыште рӱдолаште верланыше «Синема Эл» кинотеатрыште (Йыван Кырля урем, 25) «Марийские сказки» киноальманахын премьерже лиеш.
Икымше гана 18 шагатат 30 минутышто, вес гана 19 шагатат 30 минутышто ончыктат. Регионысо кинематографист-влакын войзымо тичмаш метражан тиде фильм шукерте огыл РФ Тӱвыра министерствыжын прокатлан удостоверенийжым налын.
Режиссёр Денис Шаблийын шке воткыл лаштыкыштыже серымыж почеш, фильмым ончыктымашке тушто модшо лӱмлӧ артист-влак толшаш улыт. Кӧжым тудо рашемден огыл, сюрприз лиеш манын палемден. Премьер годым музыкальный номер, съемко площадке гыч реквизит-влакым ончыктат. Артист-влак дене войзалаташ, мутым вашталташ лиеш.
Фильмын сюжетше тыгайрак. Школыш у туныктышо толын. Урокын темыже олмеш тудо тунемше-влалан кум историйым каласкала. Тиде марий талешке-влак Онар, Ирга да Чоткар нерген кызытсе жаплан келшые историй-влак лийыт.
30 май гыч фильмым «Синема Эл», «Октябрь» да республикын районласе кинотеатрлаште ончыкташ тӱҥалыт. Тушко Пушкин карт полшымо денат логалаш лиеш.
Снимкыште: «Марийские сказки» фильмлан постер.
Денис Шаблийын воткыл лаштыкше гыч налме.