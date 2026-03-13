Корно
Пӧтъялыш – кок велым
«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш тений Волжский районысо регионал корнылаште чылаже 28 километр утла кужыт 7 участкым уэмдаш палемдыме.
Пӧтъялыш, мутлан, иканаште кок велым – Учимсола ден Шӱргыял, тыгак Тошнер могырым – корно олмыкталтеш. Икымшыж велым участке тенийлан районышто палемдыме кокла гыч ик эн кужу – 8,8 километр – лиеш. «Марий Эл Дорстрой» АО подряд организаций асфальт-бетон шартышым тӧрла, кок вере автобус чарналтышым да кандаш кӱртньӧ-бетон пучым уэмда. Лӱдыкшыдымылыкым кугемдышашлан корно тӱрым пеҥгыдемда да лап верыште авыртышым шында, разметкым ышта.
Пӧтъял кугужак огыл – тушто 500 утларак еҥ ила. Но кок вел корныжат тыште илыше-влаклан кӱлешан. Сай корно дене тысе социально кӱлешан верлашке пошкудо ялла гыч толаш йӧнанрак лиеш. Тыште школ, спорт площадке, ялысе тӱвыра пӧрт, МФЦ, полиций участке пункт верланеныт. Адакше ты ял деч тораштак огыл турист-влакын йӧратыме кок вер – Серафим Саровский да Смоленский Юмынава шнуй памаш-влак – улыт.
Волжский районышто тыгак Чодыраял – Усола Корамас, Черкысола – Пызырьгуп, Чодыраял – Нурмучаш, Карай – Олыкъял, Памар – Коркатово корно-влак (кажныштыже 3 километр йотке) уэмдалтыт.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Волжский районышто ӱмаште олмыктымо ик корно.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.