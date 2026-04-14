Порын шарнена
12 апрельыште совет да россий опер мурызо (меццо-сопрано), Марий Элын калык артистше, Татарстан Республикын калык артистше, Россий Федерацийын сулло артистше Галина Трофимовна Окунева-Ластовкан шӱмжӧ кырымым чарнен.
Тудо 1947 ий 1 январьыште Шернур район Семенсола ялыште шочын. 1968 ийыште Йошкар-Оласе музыкальный училищын дирижер-хор да вокал отделенийжым, а 1973 ийыште Озаҥысе кугыжаныш консерваторийым тунемын лектын. 1976 ийыште туштак аспирантурышто шинчымашыжым нӧлтен.
Лӱмлӧ землякнан усталык корныжо пӱтынек пошкудо Татарстан Республик дене кылдалтын. Галина Окунева-Ластовка Г.Тукай лӱмеш Татар кугыжаныш филармонийын музыкально-литературный лекторийжын солистке-вокалисткыже, М.Джалиль лӱмеш Татар опер да балет театрын вӱдышӧ солисткыже лийын.
Галина Окунева-Ластовка туныктымо пашаште ятыр ий тыршен: 1995-2001 ийлаште Озаҥысе кугыжаныш консерваторийын сольный пений кафедржын педагогшо, доцент (2001-2003), профессор (2003).
Галина Трофимовнан ешыжлан, родо-тукымжылан, тунемшыже ден йолташыже-влаклан кугу чаманыманым каласена.
«Марий Эл» газетын пашаче ешыже.
х х х
Марий Эл Республикын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыже опер мурызо, Россий Федерацийын сулло артистше, Марий Эл Республикын да Татарстан Республикын калык артистше
Галина Трофимовна ОКУНЕВА-ЛАСТОВКАН
колымыжлан кӧра тудын родо-тукымжо, лишыл еҥже да коллегыже-влаклан кугу чаманымашым каласа.
Галина Трофимовна мемнан шарнымаштына марий калык тӱвыран ик эн волгалтше да республик деч ӧрдыжтат шке усталыкше дене пагалымашым сулышо еҥже семын лодемалт кодеш.