Порын шарнена

Юрий Исаков

12 апрельыште  совет да россий опер мурызо (меццо-сопрано), Марий Элын калык артистше, Татарстан Республикын калык артистше, Россий Федерацийын сулло артистше Галина Трофимовна Окунева-Ластовкан шӱмжӧ кырымым чарнен.

Тудо 1947 ий 1 январьыште Шернур район Семенсола ялыште шочын. 1968 ийыште Йошкар-Оласе музыкальный училищын дирижер-хор да вокал отделенийжым, а 1973 ийыште Озаҥысе кугыжаныш консерваторийым тунемын лектын. 1976 ийыште туштак аспирантурышто шинчымашыжым нӧлтен.

Лӱмлӧ землякнан усталык корныжо пӱтынек пошкудо Татарстан Республик дене кылдалтын. Галина Окунева-Ластовка Г.Тукай лӱмеш Татар кугыжаныш филармонийын музыкально-литературный лекторийжын солистке-вокалисткыже, М.Джалиль лӱмеш Татар опер да балет театрын вӱдышӧ солисткыже лийын.

Галина Окунева-Ластовка туныктымо пашаште ятыр ий тыршен: 1995-2001 ийлаште Озаҥысе кугыжаныш консерваторийын сольный пений кафедржын педагогшо, доцент (2001-2003), профессор (2003).
Галина Трофимовнан ешыжлан, родо-тукымжылан, тунемшыже ден йолташыже-влаклан кугу чаманыманым каласена.

«Марий Эл» газетын пашаче ешыже.

 

х х х

Марий Эл Республикын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыже опер мурызо, Россий Федерацийын сулло артистше, Марий Эл Республикын да Татарстан Республикын калык артистше

Галина Трофимовна ОКУНЕВА-ЛАСТОВКАН

колымыжлан кӧра тудын родо-тукымжо, лишыл еҥже да коллегыже-влаклан кугу чаманымашым каласа.

Галина Трофимовна мемнан шарнымаштына марий калык тӱвыран ик эн волгалтше да республик деч ӧрдыжтат шке усталыкше дене пагалымашым сулышо еҥже семын лодемалт кодеш.

 

