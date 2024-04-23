УВЕР ЙОГЫН

Полшен кертына

Светлана Носова Comment(0) Материалым 8 гана онченыт

Оренбург областьыште вӱдшорлан кӧра ойгыш логалше-влаклан окса полышым колташ кок спецсчётым почыныт.
Икымшыже – физический лица-шамычлан, «Российысе Йошкар Ыресын» регионысо пӧлкаже:
Оренбургское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
ИНН 5610031626
Номер счёта 40703810029250000197
БИК 042202824
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области в 2024 г.

2. Юридический лица-влаклан – Региональный вияҥмаш да ваш келшен пашам ыштымылан полшышо Оренбургысо фонд.
Оренбургский фонд поддержки регионального развития и сотрудничества
ИНН 5609197137
КПП 560901001
р/с 40701810846000000022
банк Оренбургское отделение №8623 ПАО Сбербанк г.Оренбург к/с 30101810600000000601 БИК 045354601
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области в 2024 году, НДС не облагается.

С.Носова

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