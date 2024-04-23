Полшен кертына

Оренбург областьыште вӱдшорлан кӧра ойгыш логалше-влаклан окса полышым колташ кок спецсчётым почыныт.

Икымшыже – физический лица-шамычлан, «Российысе Йошкар Ыресын» регионысо пӧлкаже:

Оренбургское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

ИНН 5610031626

Номер счёта 40703810029250000197

БИК 042202824

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области в 2024 г.

2. Юридический лица-влаклан – Региональный вияҥмаш да ваш келшен пашам ыштымылан полшышо Оренбургысо фонд.

Оренбургский фонд поддержки регионального развития и сотрудничества

ИНН 5609197137

КПП 560901001

р/с 40701810846000000022

банк Оренбургское отделение №8623 ПАО Сбербанк г.Оренбург к/с 30101810600000000601 БИК 045354601

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области в 2024 году, НДС не облагается.

С.Носова