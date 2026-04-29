Полковник дене вашлиймаш

Марий Элыште СВО-н ветеранже ден участникше-влаклан дене эл деч ӧрдыжсӧ разведке службын отставкыште полковникше Елена Вавилова дене вашлиймаш лийын.
«Знание» Россий обществын лекторжо, писатель, федеральный эксперт «Пайдале вашкыл» теме дене лекцийым эртарен. Елена Вавилова икте-весе дене мутланыме мастарлыкым почын пуэн веле огыл, тыгак илыш корныжо нерген каласкален.
Вашлиймаш «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программе кышкарыште эртен.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын соцкылысе лаштыкше гыч налме