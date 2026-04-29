УВЕР ЙОГЫН

Полковник дене вашлиймаш

Галина Кожевникова

Марий Элыште СВО-н ветеранже ден участникше-влаклан дене эл деч ӧрдыжсӧ разведке службын отставкыште полковникше  Елена Вавилова дене вашлиймаш лийын.

 «Знание» Россий обществын лекторжо, писатель, федеральный эксперт «Пайдале вашкыл» теме дене лекцийым эртарен. Елена Вавилова икте-весе дене мутланыме мастарлыкым почын пуэн веле огыл, тыгак илыш корныжо нерген каласкален.

Вашлиймаш «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программе кышкарыште эртен.

Г.Кожевникова

 

Фотом Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын соцкылысе лаштыкше гыч налме

Добавить комментарий