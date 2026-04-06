Полан когыльо, сылнымут, гармонь…

Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыште Звенигово илем-шамыч кокласе книгагудышто оҥай да пайдале вашлиймаш-влак чӱчкыдын эртаралтыт.
Шукерте огыл «Юлвий» сылнымут да краевед клуб йолташыже-влакым угыч иквереш чумырыш. Вашлиймаште Провой кундемын усталык шӱлышан еҥже-шамыч шочмо марий йылмын сылнылыкше ден поянлыкшым муро да почеламут гоч почын пуышт.
А полан когыльо деч посна ну, могай пайрем!?.
«…Полан когыльо, туара
Уло ешым чумырат.
Марий йӱлам аклыза,
Ӱяк-мӱяк илыза!» – йоҥгалте залыште.
Марий Эл Писатель ушемын еҥже Елена Юнусова йоча-шамычлан возымо «Чолга Печуй чывиге» книгаж дене палымым ыштыш. Автор икшыве-влаклан веле огыл, вашлиймашке толшо чыла еҥлан теве мом ушештарыш: келшен илыме да икоян улмо годым веле кеч-могай азапымат сеҥен лекташ лиеш. Уна-шамыч тудын шочмо йылме дене возымо сылне ойлымашыж ден йомакше-влакым уло кумылын колыштыч.
Чакмарий кундемын краеведше Августа Еронова газетыште савыкталтше лӱмлӧ еҥ-влак нерген каласкалыш. Тудо ятыр ий книгагудышто пашам ыштен, шочмо ялын историйжым, тале еҥ-шамычын илыш корныштым шымлен, мо кӱлешыжым шканже палемден коден.
Пайремым Нуктыж ялын уста гармоньчыжо Сергей Константинов сӧрастарыш. Тудо ешыж дене Озаҥ олаште ила. Мӧҥгыжӧ толмек, ачажын гармоньжым шокталтен, кугезе мландыжым мокталтен мура. Ачаже Олег Леонидович Кужмара селасе клубышто тырша, мурылан семым шкеак келыштара, конкурслаште чӱчкыдын сеҥыше-шамычын радамышкышт лектеш. Константиновмыт тукым тале гармонист семын палыме улыт. Кугезе коча-коваштат тӱрлӧ семӱзгарым шоктеныт. Тукым гыч тукымыш вончышо усталыкышт ий гыч ийыш вияҥын толеш.
Сылнымут касыш толшо пошкудо-влак тӱрлӧ почеламутым сылнын лудыныт, веселан муралтен-кушталтен колтеныт. Ӱлыл Памъял тӱвыра пеленысе «Волушка» ансамбльын участникше Галина Щеглова шочмо кечыжлан сылне пӧлекым ыштен – у мурым сералтен. Чолга ӱдырамаш тудым уло кумылын йоҥгалтарыш, погынышо-влаклан сылне шошын толмыжым шижтарыш:
Йолташ-влак, ушныза теат «Юлвий» клубын черетан вашлиймашкыже: икте-весе дене лишкырак палыме лийына, мом-гынат ум пален налына, жапым пайдалын да веселан эртарена!
Людмила ЭЛЬДЕЕВА,
Звенигово оласе книгагудо пашаеҥ.
Авторын фотожо.