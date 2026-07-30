Кӱртньыгорно кыл
Поезд дене коштшо шукемеш
Марий Эл правительстве ден «РЖД» ОАО кӱртньыгорно дене пассажирым шупшыктымо пашам вияҥден толыт.
Лач тидын нерген каҥашеныт Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ден «РЖД» ОАО-н генеральный директоржо – правлений председательже Олег Белозёров. Кӱртньыгорно транспорт пеш кӱлешан, тидым пытартыш ийлаште пассажир-влак шукеммат ончыкта. Еҥ-влак поезд дене путешествоватлаш йӧратат, паша дене каяшат тудым ойырат.
«Марий Эл – унам вашлияш йӧратыше регион, сандене эл кӧргӧ туризмым вияҥдаш пеш келшен толеш. Тудо турист-влаклан палыме да логалаш йӧнан лийшаш. Республикыште илыше-влакат вес регионлашке ласка лектын коштшаш улыт», – каласен Юрий Зайцев.
Тыгай шонымаш денак Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев «Федерал пассажир компаний» АО-н генеральный директоржо Дмитрий Пегов дене кӱртньыгорно транспорт шотышо пашам пырля ыштыме нерген соглашениеш кидпалым пыштеныт.
Документ регионын правительствыже ден кугу транспорт компаний коклаште кылым пеҥгыдемда, транспорт дене облуживатлыме качествым саемдаш да турист-влакым савыраш полша. Вет поезд тыгай кыллан пеш лачеш толеш. Турист маршрутлам рашемдаш, оҥай темлымашым ямдылаш, турист-влакым тӱшка дене ӱжаш палемдалтеш.
Снимкыште: Юрий Зайцев ден Дмитрий Пегов соглашениеш кидпалым пыштат.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Фотом Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме.