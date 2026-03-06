Лум тургым
Шуко, но эрыктыман
Республикым вуйлатыше лум шуко толмын эҥгекшым кораҥдыме пашам вияҥден колташ икмыняр кӱштымашым ыштен.
Ты темылан уэш эртарыме совещанийыште Юрий Зайцев корно ден кудывечыласе ситуацийым тыглай огыллан шотлен. Регионым виктарыме рӱдерыш граждан-влак деч пурышо вуйшиймаш-влак ончыктат: илыме верым виктарыше организаций, коммунал ден корно службо-влакын тыршымышт эше ок сите, палемден тудо.
Совещанийыште лийше-влак урем ден кудывечыласе корно гыч веле огыл, тыгак илыме пӧртла ӱмбач лум ден ийым кораҥдыме пашан кузе кайымыж дене палыме лийыныт.
Илыме вер шотышто кугыжаныш надзор департамент вуйлатыше Эльвира Гамерован ойлымыж почеш, Чоҥымо паша, архитектур да илыме вер ден коммунал озанлык министерстве дене пырля паша радамлын шукталтеш. Контрольым пеҥгыдемдыме, виктарыше организаций-влак велым паша планироватлалтеш да график ышталтеш. Оралте ӱмбач лум ден ий кораҥдалтыт.
Туге гынат ик азап веле огыл лийын: февраль мучашлан ончымаште кандаш вере оралте леведыш волен каен, визытшым олмыктымо. Моло вереат олмыктымо паша кече еда эскералтеш.
Йошкар-Ола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов увертарен: тиде телым лум эртыше лу ийысе деч кум пачаш шукырак возын. «Город» АО 86 технике дене 425 уремым кок смене дене, а игече локтылалтме годым кече мучко обслуживатла. Тылеч посна субподрядчик-влак ушалтыт. Техникын кузе ыштымыже ГЛОНАСС системе полшымо дене эскералтеш.
Теле тӱҥалтыш годсек Йошкар-Ола кумдык гыч 380 тӱжем кубометр лумым шупшыктымо. Тудым чумыраш кок участкым ойырымо. Тидын годымак автокорно ияҥме деч шаваш 12 тӱжем тонн ошман вартышым кучылтмо.
Регион вуйлатыше Юрий Зайцев виктарыше организацийлан обслуживатлыдыме да начар леведышан моло пӧртымат контрольыш налаш шӱден. Тыгак кудывечылам эрыктышашлан тушто шогышо автомобиль-влакын озаштлан жапыштыже увертараш кӱлмым палемден. А ялла ден посёлкыла деке корным эрыктышашлан промышленный ден ялозанлык предприятийла дечат полышым йодаш темлен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: совещанийыште кӱлешан йодышым ончымо.
Денис Речкинын фотожо.