ОБРАЗОВАНИЙ

Почмо омса кече

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 15 гана онченыт

«Профессионалитет» федерал программе дене келшышын эртыше кечылаште Россий мучко профессионал образованийым пуышо организацийлаште Почмо омса кече эртен. Мемнан республикыште тиде проектым илышыш пуртышо-влак кокла гыч иктыже – Юл кундем кугыжаныш технологий университетын Йошкар-Оласе аграрный колледжше.

Ты кечын тиде тунемме верыште школышто тунемше-влаклан интерактивный производство площадкылаште мастер-класс-шамычым эртареныт, тыгак ик эн ончыллан шотлалтше ялозанлык предприятийлаште экскурсий лийын. Самырык еҥ-влак дене Марий Эл Ялозанлык да продовольствий министерствын пашаеҥже-влак вашлийыныт, йодыш-шамычлан вашештеныт.

Г.Кожевникова

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