«Профессионалитет» федерал программе дене келшышын эртыше кечылаште Россий мучко профессионал образованийым пуышо организацийлаште Почмо омса кече эртен. Мемнан республикыште тиде проектым илышыш пуртышо-влак кокла гыч иктыже – Юл кундем кугыжаныш технологий университетын Йошкар-Оласе аграрный колледжше.
Ты кечын тиде тунемме верыште школышто тунемше-влаклан интерактивный производство площадкылаште мастер-класс-шамычым эртареныт, тыгак ик эн ончыллан шотлалтше ялозанлык предприятийлаште экскурсий лийын. Самырык еҥ-влак дене Марий Эл Ялозанлык да продовольствий министерствын пашаеҥже-влак вашлийыныт, йодыш-шамычлан вашештеныт.
Г.Кожевникова