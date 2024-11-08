Энергетике

Писынрак тӧрланаш тыланеныт

«Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьын» Ярославль область ден Марий Элысе филиалыштын вуйлатышышт СВО-што сусыргышо пашаеҥышт дене вашлийыныт. Олег Баталов ден Сергей Хлусов компанийышт лӱм дене нунылан воин семын порысыштым шуктымо годым лӱддымылыкым да чулымлыкым ончыктымыштлан тауштеныт да вашкерак тӧрланаш тыланеныт.

«Ярэнергон» Ростовысо РЭС-шын электромонтёржо Владимир Маншилин СВО каен шогымо верыш 2023 ий июльышто шке кумылын каен. Тений май кыдалне боевой заданийым шуктымыж годым сусырген. Вара тудым военный госпитальыш колтеныт.

«Мариэнерго» филиалыште СВО-што лийше пашаеҥышт Олег Кондукторов дене вашлийыныт. Олег Анатольевич Волжский РЭС-ын оперативно-технологический группыжын 4-ше разрядан электромонтёржылан 15 ий утла ыштен. 2023 ий май гыч спецопераций кайыме ончыл линийыште порысшым шуктен. Тений 27 июльышто ВСУ-н атакыж годым кидше, йолжо, шодыжо осколко дене сусыргеныт, а ик йолжо пудырген. Тудым кредалмаш каен шогымо вер гыч луктыныт да вертолёт дене ончыч Белгородыш, а вара операцийым ышташ Воронежысе госпитальыш колтеныт.

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов палемден: Олег Анатольевич – СВО-н да паша фронтын чын геройжо. Тудо ик гана веле огыл филиалын Почётан грамотыж дене наградитлалтын да Почёт оҥашке пурталтын. Энергокомпанийын пашаеҥжылан сусыргымо деч вара тӧрланашыже полышым пуымо. Сергей Владимирович тыгак умбакыже санаторийыште эмлалтме нерген йодышым каҥашен, сӧйыштӧ героизмым ончыктымыжлан тауштен да писынрак тӧрланаш тыланен.

Тӧрланыме да службым мучашлыме деч вара энергетик-влак компанийышкышт пӧртылаш шонат. «Рӱдӧ Россеть» СВО-што лийше пашаеҥже-влаклан чыла велымат полша да нунын ешышт дене эреак кылым кучен шога.

Юрий ИСАКОВ ямдылен

Фотом ИнформБюрон телеграм-каналже деч налме

Снимкыште: СВО-што лийше О.Кондукторов дене вашлиймаш.