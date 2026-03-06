Пиалан улат – курыкым савырет

Ӱдырамаш пиал дене кылдалтше йодышемлан лач тыгай вашмут лие. Лаштыкын унаже – Советский район Руясола ялын чулым да талантан ӱдыржӧ, кум шочшан ава, 20 ий наре Россий Вооружённый Вий радамыште служитлыше Татьяна Суворова.
Чулымлык шотышто ойлаш гын, ӱдыр тиде койышыж дене йоча жапыште поснак ойыртемалтын: нимогай паша деч лӱдын шоген огыл, чылажымат писын да кӱлеш семын ыштен. Кызытат тудо тыгаяк, а чынжым гын, эшеат чолга манаш гына кодеш. Йоча-влакым ончен куштымо, служитлыме дене пырля Татьяна Россий кӱкшытан спорт таҥасымашлашке ушна. Ӱмаште Россий кӱкшытан чемпионатыште ече дене куржталмаште нылымше лийын гын, тений Владимирский объединенийыш пурышо армейский биатлонышто ӱдырамаш-влак коклаште II верым сеҥен налын, а кок арня гыч Россий кӱкшытан тыгаяк чемпионатыште – I верым!
Кельмаксола школ деч вара Татьяна Йошкар-Оласе 9-ше №-ан профессиональный училищыште пум сӧрастарен сӱретлышылан тунем лектын – ӱдыр сӱретлаш изинек мастар лийын. Вара шочмо школыштыжо кум ий наре кружокым вӱден. Тушто ыштымыж годымак Марий образований институтышто «ИЗО да художественный трудым туныктышо» специальностьым заочно налын. Икмыняр жап гыч пӱрымаш тудым воинский частьыш конден, тушто художник-оформитель лийын. Тиде жапыштак Татьяна Советский районышто Калыклан социальный полышым пуышо рӱдерын соцпашаеҥжылан тыршен: шочмо ялыштыже шкет илыше илалше-влак деке коштын. Да эше тунамак Йошкар-Оласе ДОСААФ-ыште радист-влакым ямдылыме курсышто тунемын, 2007 ийыште шке кумылын служитлаш каен.
– Радист пашам моткоч йӧратем, – ойла Татьяна. – Кечем кузе эрта? Моткоч эр, вич шагатлан, тӱҥалеш, а тревого годым – кум шагат эрденат. Но тыглай кечын пашаш кандаш шагат марте миен шушаш улам. Адакшым вет икшывем-влаклан эр кочкышым пукшыман. Санденак жап шотышто ончылгоч шонет. Каныш кече шагал. Службыш кушкыжмын шогалам гын, кугарня марте мӧҥгышто мыйым огыт уж, а вес гана – кугарня гыч кушкыжмо марте. Учений годым ик-кок арня дене мӧҥгыштӧ ом лий. Тиде жапыште йоча-влак – кум эргым уло – кунамже ковашт дене улыт, а кунамже шкевуя… Конешне, ава семын нунын верч тургыжланет. Тунемаш мом чиен коштыт, уроклан кузе ямдылалтыт да тулеч молымат эре шонет. Но военный-влакын икшывышт шукыштын изинек тыгак кушкыт. Пытартыш эргымлан кызыт индеш ий, тудо кочкаш ямдылен мошта.
Службо шуко жапым налеш гынат, ава эрге-влаклан кугу тӱткышым ойыра. –– Каныш кечылаште телым ече дене коштына, а отпуск жапыште эреак палатке дене пӱртӱсыш лектына, тыгак кажне ийын теҥызыш миен толаш тыршена. Ӱмаште Санкт-Петербургыш миенна. Йоча-шамычлан каныш пайдале да оҥай лийже манын шонем. А шканем эн сай каныш – спорт. Таҥасымашыште учавствоватлем гын, мылам сайын чучеш. Тидым чонемак йодеш. Мутлан, кажне эрдене мылам йӱштӧ душ кӱлеш: ий гай вӱд дене ом йӱштылалт гын, шкемым айдеме семынат ом шиж. Очыни, чыла тиде йоча годсо гычак. Тау Кельмаксола школышто физкультурым туныктышем, кызыт Россий да Марий Эл физический культурын сулло туныктышыжо Евгений Юрьевич Марковлан, спортышто сеҥымашем – тудын паша лектышыже. Адакшым ача-авам мыйым эреак кумылаҥденыт, сеҥымашем дене кугешненыт. Ачам мемнам, кум икшывым да авамым, пеш эр коден каен, но мый тудым эреак пеленем шижам. Мыйым суксо семын арала, санденак шонен пыштымем эреак мучаш марте шуктем, чыным йӧратем. Шкемым пиалан ӱдырамашлан шотлем. А ӱдырамаш пиалан гын, тудо курыкым савыраш ямде. Сандене мый чыла ӱдырамаш-влаклан шӱм-чон дене пиалан лияш тыланем! – каласыш Татьяна.
Г.Кожевникова
Фотом еш альбом гыч налме