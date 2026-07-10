Акций
Перегыме да лӱдыкшӧ деч шекланыме
«Мариэнерго» филиалын специалистше-влак энергийым перегыме да электролӱдыкшыдымылык урокым эртареныт.
Нуно калыкым интерактивный площадкыш чумыреныт, жаплан келшыше у оборудований да электросеть комплексым профессионально вияҥдыме йӧн дене палдареныт, тыгак электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правилым шарныктареныт.
Кумылан-влак интерактивный викториныште шке шинчымашыштым терген, эҥгекыш логалшылан икымше полышым пуаш манекен полшымо дене тунемын кертыныт.
«Пырля волгыдырак» Россий фестиваль дене келшышын, филиалын пашаеҥже-влак Марий Эл Промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министерствын представительже-влак дене пырля энергийым пайдалын кучылтмо нерген йодышым тарватеныт.
«Оласе кугу мероприятий мыланна энергетик профессий дене палдараш веле огыл, тыгак электровийым перегыме да лӱдыкшӧ деч посна кучылтмо правилым ушештараш йӧным пуа. Тидыже – пашанан кӱлешан ужашыже», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: «Пырля волгыдырак» акцийыш ушнымо.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.