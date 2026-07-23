ЖКХ
Тетла йӱраныштат вӱд ок пуро
Марий Элыште шуко пачеран пӧртлам капитально олмыктымо программе умбакыже илышыш пурталтеш.
Тений 110 пӧрт уэмдалтеш. Тачысе кечылан 31 пӧртыштӧ пашам тӱрыс пытарыме.
Шарналташ гын, кодшо ийын регионал оператор 95 пӧртыштӧ 196 тӱрлӧ пашам шукташ йӧным ыштен. А тиде цифр шеҥгелне – тӱжемле квадратный метр у леведыш, ятыр километр вашталтыме инженерный сеть, тӱжвачын шокшемдыме ятыр зданий да жаплан келшышышын пужен ыштыме подъезд-влак.
Мутлан, Йошкар-Олаште К.Цеткин уремысе 16-шо №-ан шуко пачеран пӧртыштӧ специалист-влак леведышым вашталтеныт. Тошто леведыш 1979 ийыштак ышталтын да тоштем локтылалтын ыле. Ынде кӱшыл пачашыште илыше-влак кеч-могай игечыштат вӱд пурыдымылан ӱшанен кертыт.
«Республикыштына капитально олмыктымо программе умбакыже шуйна. Ончылно илаш утларак сайын йӧнештарышаш пӧрт-влак вучат», – палемден МАХ-каналыштыже Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: 16-шо №-ан пӧртыштӧ ончычсо да кызытсе леведыш.
Фотом регион вуйлатышын МАХ-каналже гыч налме.