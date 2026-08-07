Пел сезонаш ошкыл
Пеҥгыдын, келшышын
«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш корным олмыктымо пел сезон шеҥгелан кодо.
Кужу жап олмыкталтдыме корнылан кодшо ий годсек тӱткыш утларак ойыралтеш. Тыгай объектлаште асфальтым ырыктыде оптымо йӧн кумдан кучылталтеш. Ты технологий пеҥгыде негызым ышташ да ончычсо семын шелышталтме деч утлаш полша.
Тений регионал кӱкшытан 31 процент корно тыгай йӧн дене олмыкталтеш. Нацпроектлам илышыш пурташ тӱҥалме годсек тынарже лийын огыл.
Тачысе кечылан асфальт-бетон шартышым оптымо кугыт тенийысе планын 60 утла процентшым эртен.
Тыгак республикыште кум кӱвар капитально олмыкталтеш. Нуным 70 утла процентлан ыштен шуктымо.
Корнышто кудалыштмашын лӱдыкшыдымылыкшым кугемдыме сомыл чулымын ышталтеш. Кызытсе жаплан 14 километрыш шуйналтше да электровий дене волгалтаралтше куд участкым пашаш колтымо. Тыгак тӱҥ корнылаште светофор комплекслам шынден пытарат.
Ушештарена, тений чылаже 265 километр утла регионал корным, кум кӱварым да Йошкар-Ола кумдыкышто 11 километр урем корным нормативлан келшышыш шукташ палемдыме.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: нормативлан келшышын олмыктымо корно.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.