МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Пеҥгыдын, келшышын

Юрий Исаков Комментарий Материалым 36 гана онченыт

Пел сезонаш ошкыл

Пеҥгыдын, келшышын

«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш корным олмыктымо пел сезон шеҥгелан кодо.

Кужу жап олмыкталтдыме корнылан кодшо ий годсек тӱткыш утларак ойыралтеш. Тыгай объектлаште асфальтым ырыктыде оптымо йӧн кумдан кучылталтеш. Ты технологий пеҥгыде негызым ышташ  да ончычсо семын шелышталтме деч утлаш полша.

Тений регионал кӱкшытан 31 процент корно тыгай йӧн дене олмыкталтеш. Нацпроектлам илышыш пурташ тӱҥалме годсек тынарже лийын огыл.

Тачысе кечылан асфальт-бетон шартышым оптымо кугыт тенийысе планын 60 утла процентшым эртен.

Тыгак республикыште кум кӱвар капитально олмыкталтеш.  Нуным 70 утла процентлан ыштен шуктымо.

Корнышто кудалыштмашын лӱдыкшыдымылыкшым кугемдыме сомыл чулымын ышталтеш. Кызытсе жаплан 14 километрыш шуйналтше да электровий дене волгалтаралтше куд участкым пашаш колтымо. Тыгак тӱҥ  корнылаште светофор комплекслам шынден пытарат.

Ушештарена, тений чылаже 265 километр утла регионал корным, кум кӱварым да Йошкар-Ола кумдыкышто 11 километр урем корным нормативлан келшышыш шукташ палемдыме.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: нормативлан келшышын олмыктымо корно.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кок пачаш шагалемын

Марий Элыште чодыра пожар лийын кертме тургым пагытым иктешленыт. Регион вуйлатыше Юрий Зайцев шке воткыл лаштыклаштыже палемден: кодшо ий лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кӧгӧрчен-влак тургыжландарат

Марий Элын Ветеринарий комитетшын увертарымыж почеш, Йошкар-Олаште ятыр вере колышо кӧгӧрчен-влак лекташ тӱҥалыныт. Санденак комитетын специалистше-влак верыш лектын, кажне лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Йӧратыме олалан «лудым» пӧлеклен

 Йошкар-Оласе Брюгге  эҥерӱмбалне, Гоголевский кӱвар деч тораште огыл, пеш изи у скульптурым вераҥденыт. Паледа мом: 6 килограмм нелытан лудым!  лудаш…

Добавить комментарий