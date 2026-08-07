Студотряд
Патырлык урокым энергетик эртарен
«Мариэнерго» филиалын «Прометей» студент отрядше Патырлык урокышто лийын.
Тиде урокшо Йошкар-Оласе «Отечествын геройжо-влак» тоштер-патриот рӱдерыште, Икымше тӱнямбал сарын, Кугу Отечественный сарын да Специальный военный операцийын историйыштлан пӧлеклалтше выставкыште, эртен.
Студент-влаклан сар-влак тарваныме амал нерген каласкаленыт, историй документла дене палдареныт, сӧй курал ден чиеман интерактивный экспозицийым, тоштер экспонатлам да выствкысе трофейлам (тӱрлӧ шевроным, беретым, каскым, тистым, дрон катышым) ончыктеныт.
«Мариэнерго» филиалын инженерже, СВО-н «Седой» позывноян участникше Алексей Седельников студент-влаклан Патырлык урокым эртарен. Самырык энергетик шкежат жапше годым студотрядын командирже лийын. А кызыт службым кузе эртымыжым шарналтен, Калашниковын АК-74 автоматшым рончымо да погымо мастер-классым ончыктен. Вашлиймаш мутланымаш да йодыш-вашмут семын эртен.
Тыгай вашлиймаш студент-энергетик-влакын порысым шижмыштым да Шочмо элым йӧратымыштым ылыжташ, илышым чын аклаш да шке паша ден ончыкылык профессийым пагалаш тарата.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: Алексей Седельников Патырлык урокым эртара.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.