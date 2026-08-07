УВЕР ЙОГЫН

Патырлык урокым энергетик эртарен

Юрий Исаков Комментарий Материалым 47 гана онченыт

Студотряд

Патырлык урокым энергетик эртарен

«Мариэнерго» филиалын «Прометей» студент отрядше Патырлык урокышто лийын.

Тиде урокшо Йошкар-Оласе «Отечествын геройжо-влак» тоштер-патриот рӱдерыште, Икымше тӱнямбал сарын, Кугу Отечественный сарын да Специальный военный операцийын историйыштлан пӧлеклалтше выставкыште, эртен.

Студент-влаклан сар-влак тарваныме амал нерген каласкаленыт, историй документла дене палдареныт, сӧй курал ден чиеман интерактивный экспозицийым, тоштер экспонатлам да выствкысе  трофейлам (тӱрлӧ шевроным, беретым, каскым, тистым, дрон катышым) ончыктеныт.

«Мариэнерго» филиалын инженерже, СВО-н «Седой» позывноян участникше Алексей Седельников студент-влаклан Патырлык урокым эртарен. Самырык энергетик шкежат жапше годым студотрядын командирже лийын. А кызыт службым кузе эртымыжым шарналтен, Калашниковын АК-74 автоматшым рончымо да погымо мастер-классым ончыктен. Вашлиймаш мутланымаш да йодыш-вашмут семын эртен.

Тыгай вашлиймаш студент-энергетик-влакын порысым шижмыштым да Шочмо элым йӧратымыштым ылыжташ, илышым чын аклаш да шке паша ден ончыкылык профессийым пагалаш тарата.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкылаште:  Алексей Седельников Патырлык урокым эртара.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий ӱдыр- мисс

25-29 сентябрьыште Коми Республикын рӱдолаштыже, Сыктывкарыште, «Финн-угрий студенчествын миссше» тӱнямбал конкурс эртен. Тушто Марий Эл, Коми, Мордва, Удмурт, Карел лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Россий кинорежиссёр дене вашлиймаш

Йошкар-Оласе 15-ше №-ан школышто «Знание» Россий обществын лекторжо, палыме россий кинорежиссёр Илья Учитель дене вашлиймаш лийын. Мероприятий «Чтецкие программы» лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Олаште куштылго атлетике дене эстафете эртен

Куштылго атлетике дене Радион кечыже да Сеҥымашлан пӧлеклалтше йӱлаш пурышо эстафетыште ПГТУ-со спортсмен-влак эн тале лийыныт. 

Добавить комментарий