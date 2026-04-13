УВЕР ЙОГЫН

Пасу помыжалтын

Вячеслав Смоленцев Комментарий Материалым 30 гана онченыт

 

Медведево район ден У Торъял округышто пасушко лектыныт.

Тений лум шукылан кӧра пасулаште тудо писын ыш шуло. Тидлан кӧра нурыш техникым ондакрак лукташ йӧн лийын огыл. Тыге 13 апрельлан  Медведево районышто 222 гектарыште кокияш озымлан да 270 гектарыште шукияш шудылан, У Торъял округышто 196 гектарыште кокияш озымлан ешартыш кочкышым пуэныт. Тений чылаже 44,7 тӱжем гектар кокияш озымлан ешартыш кочкышым пуыман.

Таҥастарена: кодшо ийын тиде кечылан 25,1 тӱжем гектарыште кокияш озым пасушко (54 процент) да 19 тӱжем гектар шукияш шудыш минерал ӱяҥдышым шавыме ыле.

Вячеслав Смоленцевын фотожо.

