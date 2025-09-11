ОБРАЗОВАНИЙ

Пашазе профессиян лийнет? Омса почмо!

Галина Кожевникова Материалым 21 гана онченыт

 

12-13 сентябрьыште Марий Элыште пашазе профессий-влак дене палдарыше фестиваль лиеш.

Палемдыме кечылаште 7-11-ше класслаште тунемше-шамычлан республикысе колледж дене техникумлаште мастер-классым, презентацийым ончыктат, профессионал тергымашым, тыгак производство тунеммаш мастер-влак дене вашлиймашым эртарат.

Мероприятий «Россия – мои горизонты» всероссийский пофориентаций форумын регионысо йыжыҥжын кышкарыштыже лиеш да «Молодёжь да самырык-влак» нацпроектыш пура.

Г.Кожевникова

Фотом  Марий Элын профессионал могырым ончылгоч ямдылыше рӱдержын соцкылысе лаштыкше гыч налме

