Финанс грамотность да предпринимательстве дене онлайн-олимпиаде

Марий Элыште илыше самырык еҥ-влакым финанс грамотность да предпринимательстве дене всероссийский онлайн-олимпиадыш ушнаш ӱжыт!
Тушко йочасадыш коштшо, 1-11 класслаште тунемше-влак ушнен кертыт. Чыла заданийым икшыве-влакын ийготыштым да илышыште вашлиялтше ситуацийым шотыш налын ямдылыме. Лектышым шотыш налын, сертификатым, грамотым але дипломым кучыктат. Но тӱҥжӧ – кузе грамотно оксам кучылтмо, мошенник-влаклан шкем ондалаш пуаш огыл да пайдале предложенийым рекламе деч ойыраш кӱлмӧ нерген шинчымаш. А эше участник-влак «нейросеть» полшымо дене бизнес-планым ышташ тунемыт да страховко молан кӱлмым умылат.
Пайдале шинчымашым 2 апрель марте finance.uchi.ru сайтыште пален налаш йӧн уло.