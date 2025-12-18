Советский районысо Ургаш лицей-интернатыште Парламент урок эртен.
Россий Федерацийын Конституцийже кечылан пӧлеклалтше урокым Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыжлан полышкалыше Григорий Мушкин эртарен. Тӱҥ теме Россий конституционный стройын негызше да регионысо парламентын законым ямдылен лукмо пашаште верже дене кылдалтын.
Лицеист-влак Парламент урокышто элнан Тӱҥ законжо дене палыме лийыныт, тыгак Марий Эл Кугыжаныш Погынын структуржо да пашаж нерген радамын каласкалымым колыштыныт.
«Конституций кече – тиде Тӱҥ документ дене пеҥгыдемдыме права, эрык да ответственность нерген шоналташ амал. Конституцийын кышкарыштыже пашам ыштыше Кугыжаныш Погын калыкын йодмашыжым права негызеш рашемда. Тиде пашам умылымаш самырык-шамычлан граждан позицийым налаш да правовой культурым ышташ полша. А республикнан да чумыр элнан ончыкылыкышт лач нунын дене кылдалтын», – палемден Григорий Мушкин.
Тыгай шотан урокым поро йӱлашке да самырык-влакым права шотышто сотемдарыме системный пашан ужашышкыже савыраш палемдыме.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.