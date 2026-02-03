Пайдале вашлиймаш

Йошкар-Олаште специальный военный операцийын ветеранже-влакын Ассоциацийыштын вашлиймашышт эртен.
Тушто тыгак «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын участникше-влак, районысо отделений-шамычын вуйлатышышт лийыныт.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев спецоперацийын участникше-влаклан полшымаште Ассоциацийын пашажым кӱлешанлан шотлен.
«Защитники Отечества» фонд филиалын вуйлатышыже Ренат Магсумов регион вуйлатышылан полышыжлан тауштен. Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин регионысо законодательный да исполнительный кучем-влакын чын виктарен колтымо пашаштым сайлан шотлен.
Ассоциаций «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын филиалже дене келшышын, 2024 ий сентябрьыште ышталтын. Тудо боец, нунын ешыштлан полша,самырык тукымым патриотизм шӱлышеш воспитатлыме пашам шуя.
Ты погынымашыште ветеран-шамыч Ассоциацийын вуйлатышыжлан «Мужество» орденын ныл гана кавалерже, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын участникше Роман Вознякым ойыреныт. Тудо тыгак кум гана «За отвагу» медаль дене наградитлалтын.
Вашлиймаште тазалык аралтыш министр Владимир Гладнем, паша да социальный аралтыш министр Елена Таникова, ялозанлык министр Павел Раевский пайдале каҥашым пуэныт.
Мероприятий жапыште регион вуйлатыше Юрий Зайцев спецоперацийын участникше Валентина Тимофеевалан «Участнику специальной военной операции» медальым кучыктен.
Денис Речкинын фотожо.