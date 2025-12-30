У ий салам
У Торъял район
Пагалымем, родем да пошкудем-влак!
Эртыше идалык мыланна кушкыллан келшыше игече дене шарналт кодеш. Тений пырче, ковышта, пареҥге сайын шочыныт. Лектыш вучымынам эртен да ӧрыктарен, качествыжат уда огыл. 2025 ийыште пареҥгын 16 у сортшым тергенна. Чаманаш логалеш, кок сорт веле мемнан условийлан келшен толеш.
2026 ийыште ӱдымӧ кумдыкым огына кугемде, лучо кушкылым лачымын кушташ да торгайыме пашам вияҥдаш.
Моткоч кугу таум каласынем пасушто тыршыше да пакчасаскам аралыме верыште ыштыше агрономлан, комбайнер ден механиклан, тракторист ден водитель-влаклан, Тошто Торъял, У Торъял, Тошто Крешын, Кужнур, Кугэҥер, Агытансола, Кузнеч, Кугу Нурмо ялла гыч пареҥгым погаш да грузитлаш толшо-шамычлан.
Шӱм гыч лекше тауштымаш да пагалымаш ешемлан, авам ден ачамлан, шольо ден шешке-влаклан. Те мыйын эн кугу вием да ӱшанем улыда.
Чыладам У ий дене саламлем, тазалыкым, пиалым да кужу ӱмырым тыланем. Тек тендан ӱшанда ден шонымашда шукталтыт, поро увер-влак утларак куандарат, кумылда эре нӧлтшӧ лиеш.
У ий дене, Шорыкйол пайрем дене, марий калык!
Сай лийза, эсен илыза!
Наталья ИВАНОВА,
сулло фермер.
Тошто Торъял.
Альбом гыч налме фото.