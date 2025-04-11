УВЕР ЙОГЫН

Пагалымашым ылыжтат

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 27 гана онченыт

4 апрельыште Абхазийыште «Алашара» школышто «Русский дом» мер организацийын полшымыж дене 4-6 класслаште тунемше-шамыч российысе, совет писатель, спецслужбын историкше, контрразведкын полковникше, А.С.Грибоедов лӱмеш Россий ФСБ премийын лауреатше Николай Николаевич Лузан дене вашлийыныт.

Вашлиймаште писательын книгаж почеш войзымо фильмын презентацийже лийын. «Бросок на небеса» киноленте тунемеш-шамычлан моткоч келшен. Тыгай фильм-влак калыкнан историйжым шарнаш полшат, тудын чон поянлыкше деке пагалымашым ылыжтат.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЧЕМ УВЕР УВЕР ЙОГЫН

Александр Евстифеев Марий Элысе Правительствын у структурыжым пегыдемден

Марий Эл Республик вуйлатыше Александр Евстифеев 27 октябрьыште «Марий Эл Республикын исполнительный кучем органже-влакын структурышт нерген» Указ йымалан кидпалыжым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
НОВОСТИ ПАТЫРЛЫК СТАТЬИ УВЕР ЙОГЫН Чолгалык

Каваште эше ик «шӱдыр» чӱкталтын

Каваште эше ик «шӱдыр» чӱкталтын «Мом ышташ полшаш?» Шокшо кеҥеж. Уремыште пий опталтыме йӱк шоктыш, пуйто ала-кӧм палымыжым вашлиеш. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Мыскара шӱлышан пайрем

12-23 январьыште Сочи олаште КВН команде-влак кокласе 33-шо тӱнямбал телымсе фестиваль эртен. Марий Эл гыч ты мероприятийыш Юл кундем лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий