4 апрельыште Абхазийыште «Алашара» школышто «Русский дом» мер организацийын полшымыж дене 4-6 класслаште тунемше-шамыч российысе, совет писатель, спецслужбын историкше, контрразведкын полковникше, А.С.Грибоедов лӱмеш Россий ФСБ премийын лауреатше Николай Николаевич Лузан дене вашлийыныт.
Вашлиймаште писательын книгаж почеш войзымо фильмын презентацийже лийын. «Бросок на небеса» киноленте тунемеш-шамычлан моткоч келшен. Тыгай фильм-влак калыкнан историйжым шарнаш полшат, тудын чон поянлыкше деке пагалымашым ылыжтат.