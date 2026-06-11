«Знание» обществын проектышкыже Марий Эл гыч 52 наставник йодмашым пуэн.
Российын чыла регионжо гыч 7 тӱжем утла участник РФ Просвещений Министерствын, Росдетцентрын да Икымше-влак толкынын полшымышт дене Российысе «Знание» обществын илышыш шыҥдарыме проектышкыже ушнен. Йодмашым налмаш 2026 ий 30 июнь марте проектын официальный сайтыштыже шуйна.
Шинчымаш проектыш ушнаш йодмаш-влак кокла гыч шукыжо школ-влакын представительышт деч пуреныт, кыдалаш профессиональный образований организацийла пурышо йодмаш 30 процентыш шуэш.
Кызыт проектын участникше-влак Шинчымаш платформышто «Мастерство наставника: развитие потенциала у молодежи с низкой мотивацией» лӱмын ыштыме курсышто тунемыт.
Эксперт аклымашын лектышыже почеш элнан тӱрлӧ регионжо гыч эн сай наставник-влакым ойырат. Сеҥыше-влак окса вознагражденийым налыт, а эн сай лектышым ончыктышо 200 участникым очно туныктымо программыш «Машук»шинчымаш рӱдерыш ӱжыт. Тушто нуно шке практикыштым ончыктен, коллегышт дене опытым вашталтен кертыт.