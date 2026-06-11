ОБРАЗОВАНИЙ

Опытым вашталтен кертыт

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

«Знание» обществын проектышкыже Марий Эл гыч 52 наставник йодмашым пуэн.

 

Российын чыла регионжо гыч 7 тӱжем утла участник РФ Просвещений Министерствын, Росдетцентрын да Икымше-влак толкынын полшымышт дене Российысе «Знание» обществын илышыш шыҥдарыме проектышкыже ушнен. Йодмашым налмаш 2026 ий 30 июнь марте проектын официальный сайтыштыже шуйна.

 

Шинчымаш проектыш ушнаш йодмаш-влак кокла гыч шукыжо школ-влакын представительышт деч пуреныт, кыдалаш профессиональный образований организацийла пурышо йодмаш 30 процентыш шуэш.
Кызыт проектын участникше-влак Шинчымаш платформышто «Мастерство наставника: развитие потенциала у молодежи с низкой мотивацией» лӱмын ыштыме курсышто тунемыт.

 

Эксперт аклымашын лектышыже почеш элнан тӱрлӧ регионжо гыч эн сай наставник-влакым ойырат. Сеҥыше-влак окса вознагражденийым налыт, а эн сай лектышым ончыктышо 200 участникым очно туныктымо программыш «Машук»шинчымаш рӱдерыш ӱжыт. Тушто нуно шке практикыштым ончыктен, коллегышт дене опытым вашталтен кертыт.

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ

Лопка Семык толмо дене Мотор унам толалын

Марий кугыжаныш университетыште марий йылме корпусым ыштыме паша умбакыже шуйна. Кызыт фольклор практике материал-влакым шымлена да радамлена. Поян материал лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ

Тыршеныт да сеҥеныт!

27 февральыште Марий кугыжаныш университетыште школышто тунемше-влаклан этнокультур предмет-шамыч дене республиканский олимпиаде эртен, а эрлашымже тушто сеҥышыш лекше-влак шинчымашыштым лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Шекланыза: киберлӱдыкшӧ

Йошкар-Оласе 14-ше номеран гимназийыште Касперскийын лабораторий деч «Цифр ликбез» просветитель акций кышкарыште киберлӱдыкшӧ дене почмо урок эртен.     лудаш…

Добавить комментарий