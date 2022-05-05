Ончылно — финал

Тений 10 март гыч 25 апрель марте «Самырык профессионал-влак» (WorldSkills Russia) X Национальный чемпионатын финалже кӱкшытыштӧ иктешлыше да отборочный таҥасымаш-шамыч эртеныт. Икымшыштыже Марий Элын сборный командыже 14 компетенций дене мастарлыкым ончыктен, а отборочныйышто – 17 дене.
Тыге иктешлыше таҥасымаште мемнан ӱдыр-рвезе-шамыч профессионализмлан чумыр налмаште 7 медальон дене палемдалтыныт:
- «Кондитер паша» компетенций дене – Ирина Михайлова (Строительно-промышленный колледж);
- «Кермычым оптымаш – юниор-влак» дене – Михаил Козицын (Йошкар-Оласе строительный техникум);
- «Финанс» дене – Валерия Дюкова (Марий радиомеханический техникум);
- «Бухгалтер учёт» дене – Ксения Крылова (Марий радиомеханический техникум);
- «Кермычым оптымаш» дене – Хабибулло Назаров (Транспортно-энергетический техникум);
- «Промышленный механике да монтаж» дене – Николай Сорокин (Марий радиомеханический техникум);
- «Повар паша» — Василий Таланцев (Торгово-технологический колледж).
Отборчный таҥасымашлаште Марий Эл финалыш ик компетенций – «Сетевой да системе администрирований» — дене лектын.
Марий Элын чапшым чемпионатын финалыштыже Йошкар-Оласе технологический колледжын студентше Евгений Винокуров (снимкыште) аралаш тӱҥалеш. Тудыжо тений 8-12 сентябрьыште эртаралтеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.