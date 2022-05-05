ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

Ончылно — финал

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 29 гана онченыт

Тений 10 март гыч 25 апрель марте «Самырык профессионал-влак» (WorldSkills Russia) X Национальный чемпионатын финалже кӱкшытыштӧ иктешлыше да отборочный таҥасымаш-шамыч эртеныт. Икымшыштыже Марий Элын сборный командыже 14 компетенций дене мастарлыкым ончыктен, а отборочныйышто – 17 дене.

 Тыге иктешлыше таҥасымаште мемнан ӱдыр-рвезе-шамыч профессионализмлан чумыр налмаште 7 медальон дене палемдалтыныт:

  1. «Кондитер паша» компетенций дене – Ирина Михайлова (Строительно-промышленный колледж);
  2. «Кермычым оптымаш – юниор-влак» дене – Михаил Козицын (Йошкар-Оласе строительный техникум);
  3. «Финанс» дене – Валерия Дюкова (Марий радиомеханический техникум);
  4. «Бухгалтер учёт» дене – Ксения Крылова (Марий радиомеханический техникум);
  5. «Кермычым оптымаш» дене – Хабибулло Назаров (Транспортно-энергетический техникум);
  6. «Промышленный механике да монтаж» дене – Николай Сорокин (Марий радиомеханический техникум);
  7. «Повар паша» — Василий Таланцев (Торгово-технологический колледж).

Отборчный таҥасымашлаште Марий Эл финалыш ик компетенций – «Сетевой да системе администрирований» — дене лектын.

Марий Элын чапшым чемпионатын финалыштыже Йошкар-Оласе технологический колледжын студентше Евгений Винокуров (снимкыште) аралаш тӱҥалеш. Тудыжо тений 8-12 сентябрьыште эртаралтеш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Икте – вургемым урга, весе – ушкалым ашна…

3 октябрьыште «Российын самырык предпринимательже» конкурсын регионысо этапшын финалже лийын. Республикыште конкурс «Тый – предприниматель» федеральный программым илышыш пуртымо лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Медицине: Тошто пӧртлан – у шӱлышым

Йошкар-Оласе Вашкеполыш станцийын оралтыжым олмыкташ 53,5 утла миллион теҥгем ойырат. 

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ

Уста тунемшым куштышо школ

Татарстанысе Агрыз район Кӧлегеш школышто икмыняр пайремым иканаште палемденыт: Шочмо йылмын тӱнямбал кечыжым, Марий калыкын I погынжын 100 ияш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий