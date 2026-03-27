Ончыкылыкым рашемденыт

Таче Марий Элын Ялозанлык да кочкыш сату министерствын зданийыштыже мӱкшызӧ-влакын 11-ше отчет да сайлымаш конференцийышт эртен.
Погынышо-влакым Ялозанлык да кочкыш сату министр Павел Раевский саламлен.
Кодшо ийысе паша лектыш нерген республикысе мӱкшызӧ-влакын «Марий отар» ушемыштым вуйлатыше Павел Свинин каласкален. Кызыт республикыштына 1268 отарыште 18,8 тӱжем мӱкш еш шотлалтеш. Мӱкшызыжат, мӱкш ешыжат ий еда шагалем толеш. Моланже, тиде пашалан самырык-влак огыт шӱмаҥ, илалшырак-влак ты сомыл деч кораҥыт. Кугыжаныш могырым полыш уло, тудын дене пайдаланен моштыман, тидлан кооперативыш ушныман.
Конференцийыште тыгак мӱкшым ашныме годым ветеринарий правилым шуктымо, Россельхознадзор могырым йодмашым эскерыме нерген ойленыт.
Эн оҥайжылан ты гана «Марий Элын мӱйжӧ – 2026» икымше конкурсым палемдыман. Тудын ик организаторжылан Мӱй дегустатор-влакын ассоциацийыштым шотлыман. Жюрилан конкурсыш пурышо 139 образецым ончаш логалын. Эсогыл пошкудо регионла гычат образец-влак пуреныт.
Иван Козярскийын вуйлатыме жюри мӱйым ныл номинацийыште аклен. Писте мӱй номинацийыште сеҥышыш Марий Турек район гыч Владимир Степанов ден Советский район гыч Алексей Таченков лектыныт. Нунылан дипломым да пӧлекым кучыктымо.
«Марий отар» ушемым вуйлаташ уэш Павел Свининлан ӱшаныме.
Снимкылаште: «Марий отар» ушемым вуйлатыше Павел Свинин да Мӱй дегустатор-влак ассоциацийым вуйлатыше Иван Козярский шӧртньым сеҥен налше Владимир Степановым саламлат; конференцийын участникше-влак.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.