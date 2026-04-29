Йыргешке ӱстел
Ончыкылыкым рашемденыт
«Мариэнергошто» Йошкар-Оласе технологий колледж ден Марий политехнический техникумын студентышт дене «йыргешке ӱстел» шотан вашлиймаш лийын.
Энергокомпанийын представительже-влак нуным республикысе тӱҥ электросеть компанийын пашаже да электроэнергетикын историйже дене палдареныт. Кадр политикылан кугу тӱткыш ойыралтын. Могай специальность дене пашаеҥ кӱлмӧ, профессионально кушкаш йӧн улмо, самырык специалист-влаклан социальный программе почеш льгот пуалтме, практикым эрташ да «Мариэнергон» студотрядыштыже пашам ышташ лийме нерген каласкаленыт.
Филиалын Сетьым виктарыме рӱдержын диспетчерже-влак республикысе электросеть комплексым кузе шинча ончылно кучымым, жаплан келшыше могай оборудований дене пайдаланымым ончыктеныт.
Студент-влак дене энергийым перегыме йодышым каҥашыме, интерактивный квестым эртарыме да тыге электроэнергетике нерген шинчымашыштым пойдарыме.
Вашлиймаш деч вара студент ден преподаватель-влак «Мариэнергошто» уна семын вашлиймыштлан да энергетике дене шинчаваш палдарымыштлан тауштеныт. «Ынде умылем, молан занятийлаште чыла тиде формулым тунем толашена – чын пашаште тудо кажне кечын кучылталтеш, – каласен ик студент да ешарен: – Тыгай экскурсий рашемдаш полша: техникумышто тунеммаш – кӱлешан профессийыш икымше ошкыл».
Ты ойымак пеҥгыдемдыме семын «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов каласен: «Тыгай вашлиймаш студент-влаклан профессийым сайынрак умылаш, налме шинчымашын практикыште кӱлеш лиймыжым да энергетике отрасльыште вияҥаш могай ончыкылык улмым рашемдаш полша».
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Сетьым виктарыме рӱдерын пашаж дене палыме лийыт.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.