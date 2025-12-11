Ончыкылыкым каҥашыме

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Марий Элын ялозанлык да кочкыш сату министрже Павел Раевский дене пашаче вашлиймашым эртарен.
– 2025 ийыште ялозанлыкыште сай лектышыш шумо, но кушкаш эше йӧн уло. Эн ончычак кучылтдымо мландым оборотыш пуртымылан кӧра идалык еда 450 тӱжем тонн пырчым ыштен налмашке шушаш улына. Тыгак ушкал кӱтӱм кугемдыме кӱшеш шӧрым шукырак ыштен налаш лиеш. Ончыкылык план – «пасу гыч прилавке марте» йӧн дене пашам ыштыше ялозанлык предприятий-влакым шукемдышаш да изи форман озанлык-влаклан шке сатуштым ужалыше сетьлаште темлаш йӧным ыштышаш улына, – палемден регион вуйлатыше.
Павел Раевский пашаште тӱҥ йогын-влакым палемден.
Шӧрым перерабатыватлыше предприятий-влакын куатыштым 2025 ийыште 244 тӱжем тонн гыч 2030 ий марте 253 тӱжем тонныш шукташ лийме. Тыгак ялозанлык сатум экспортыш колтымо йодышым тарватыме.
Ялозанлыклан сай ошкылым ышташ чыла йӧн уло. Тыге 2021 ий гыч ял кундем-влакым чыла могырымат вияҥдаш ойырымо финанс кугыт 2021 ий гыч шотлымаште 3,8 пачаш кушкын, 22 агроклассым почмо, цифр технологий чолган шыҥдаралтеш.
2030 ийлан палемдыме
450 тӱжем тонн пырчым поген налаш
27,3 центнер шурным гектар еда шияш
25,5 тӱжем гектар мландым оборотыш пурташ
243 тӱжем тонн пареҥгым
150 тӱжем тонн пакчасаскам поген налаш.
Денис Речкинын фотожо.