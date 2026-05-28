Ончыкылык вуйлатыше-влак дене вашлиймаш

Регионым вуйлатыше Юрий Зайцев РФ правительстве пеленысе Финанс университетын студентше-влак дене вашлийын.
Вузын «Виктемын кӱшыл школжо» факультетыштыже шинчымашым погышо ӱдыр-рвезе-шамыч, «Study-tour: регионым вуйлатыме опыт» инноваций-тунемме проект дене келшышын, республикыштына кум кече лийыныт. Нунын дене Марий Эл республикым вуйлатыше Юрий Зайцев вашлийын. Вашлиймаш годым тудо кундемнан социальный да экономике могырым вияҥмыже, сеҥымашыже, тыгак ончыкыжым ыштышаш паша нерген каласкален.
«Марий Эл промышленностьшо да ялозанлыкше дене виян. Республикыштына эллан стратегический могырым кӱлешан предприятий-влак пашам ыштат. Вияҥме тӱҥ направленийна: увер технологий, изи да кокла бизнес да туризм. Бизнеслан полышым пуымо мерым ме шкак ямдыленна. Регионышто Промышленностьым вияҥдыме да Инвестиций вияҥме фонд-влак пашам ыштат», – палемден Юрий Зайцев.
Вашлиймаш годым студент-влак национальный политике, санкций-влак условийыште бизнеслан кугыжаныш полышым пуымо дене кылдалтше да моло йодышым пуэныт, вуйлатыме сферыште кызытсе жаплан келшыше темым тарватеныт.
«Студент-влак экономикын базовый отрасльже-влак дене кылдалтше йодышым келгын палат да эшеат сайын палынешт – тидлан куанен ӧрмалгенам. Эллан служитлаш да тудым вияҥдаш кумылан улмыштлан мемнан молодёжь дене кугешнем. Марий Элыш толмышт пытартыш огыл манын ӱшанем», – иктешлен вашлиймашым регионым вуйлатыше.
