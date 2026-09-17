Ончыкылык верч йӱклат

Марий Эл икшывым ончен куштышо еш-влаклан полышым пуымылан посна тӱткышым ойыра.
Тидын шотышто шке шонымашыж дене Йошкар-Ола гыч ныл шочшан ава Кристина Дубникова пайлалтеш:
– Кунам ешыште ныл икшыве, тунам шукыжым вес семын ончаш тӱҥалат. Йоча пособий, компенсаций, школышто пукшымо шотышто полыш – чыла тиде илышым чынже денак куштылемда. Мый ужам: икшыван еш-влаклан полыш республикыште мут дене веле огыл, а паша дене шукталтеш. Нине механизм-влак умбакыжат пашам ыштышт манын, сайлымашыш мийыман. Тиде формальность огыл. Йочана-влак пеҥгыде, вияҥше элыште кушкышт манын йӱклыман, – палемден Кристина.
Ойлымыж почеш, шуко шочшан еш-влаклан окса полыш гына огыл, тыгак эрласе кечылан ӱшан кӱлешан.
– Ме шкенан верч огыл йӱклена. Ме йочана-влак могай школышто тунемаш тӱҥалыт, йочасад деке корнышт могай лиеш да кудывечына кузе тӱзлана – тидын верч йӱклена, – ешарен тудо.
Любовь Камалетдинова