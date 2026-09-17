УВЕР ЙОГЫН

Ончыкылык верч йӱклат

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 48 гана онченыт

 

Марий Эл икшывым ончен куштышо еш-влаклан полышым пуымылан посна тӱткышым ойыра.

Тидын шотышто шке шонымашыж дене Йошкар-Ола гыч ныл шочшан ава Кристина Дубникова пайлалтеш:

– Кунам ешыште ныл икшыве, тунам шукыжым вес семын ончаш тӱҥалат. Йоча пособий, компенсаций, школышто пукшымо шотышто полыш – чыла тиде илышым чынже денак куштылемда. Мый ужам: икшыван еш-влаклан полыш республикыште мут дене веле огыл, а паша дене шукталтеш. Нине механизм-влак умбакыжат пашам ыштышт манын, сайлымашыш мийыман. Тиде формальность огыл. Йочана-влак пеҥгыде, вияҥше элыште кушкышт манын  йӱклыман, – палемден  Кристина.

Ойлымыж почеш, шуко шочшан еш-влаклан окса полыш гына огыл, тыгак эрласе кечылан ӱшан кӱлешан.

– Ме шкенан верч огыл йӱклена. Ме йочана-влак могай школышто тунемаш тӱҥалыт, йочасад деке корнышт могай лиеш да кудывечына кузе тӱзлана – тидын верч йӱклена, – ешарен тудо.

Любовь Камалетдинова

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

«Ме тендан дене пырля улына»

«Шереметьево» аэропортышто трагедий лийме шотышто Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев чаманымашым каласен. А.Евстифеев республикысе калык да шке лӱм дене лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кажне идалыкын – шке ойыртемже

У ий салам Волжский район Кажне идалыкын – шке ойыртемже Мыланна гын тений игече келшыше ыле – йӱр кӱлмӧ лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

26 октябрь – 1 ноябрьлан гороскоп

Шорык Тиде арнян азартный модмашке ушнаш, чояланаш кумылда лектеш. Но шекланыза: тыге нелылыкыш логалын кертыда. Тыгак у еҥ дене лудаш…

Добавить комментарий