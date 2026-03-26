Ончыкылык туныктышо-влак

Галина Кожевникова

27 мартыште Марий кугыжаныш университетын Педагогический институтыштыжо школышто тунемше-влакын регион-влак кокласе XIII педагогический олимпиадышт лиеш.

Отборочный (дистанций йӧн дене) турышто Марий Эл, Татарстан, Чуваш республикла, Нижегородский область, Калининград ола, Ямал-Ненецкий автономный округ гыч 237 ӱдыр-рвезе таҥасен.

Олимпиадын пытартыш йыжыҥыштыже 74 участник моштымашым ончыкта. Нуно «Десять на десять. След в истории», «Педагогический эстафете» да моло конкурслаште усталыкым да шинчымашым тергат.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

 

Президентын премийжылан темленыт

Юлтехын Информатике ден вычислительный технике факультетшын 4-ше курсыштыжо тунемше Алексей Тоцкий студент-шамычын «Контроллер-влакын программированийышт» всероссийский олимпиадыште сеҥышыш лектын.
Сеҥыше 30 регион радамыште

  Марий Эл профобразованийым пуымо верлаште да школлаште пилотдымо авиаций системым виктарымын негызшым туныктымо шотышто ик эн ончыл радамыш
Лектыш уло гын, стипендий лиеш

Марий Элым вуйлатышын стипендийжым налаш тений чылаже 94 йодмаш пурен. Тиде кечылаште Эксперт советын заседанийже лийын.

