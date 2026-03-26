Ончыкылык туныктышо-влак

27 мартыште Марий кугыжаныш университетын Педагогический институтыштыжо школышто тунемше-влакын регион-влак кокласе XIII педагогический олимпиадышт лиеш.

Отборочный (дистанций йӧн дене) турышто Марий Эл, Татарстан, Чуваш республикла, Нижегородский область, Калининград ола, Ямал-Ненецкий автономный округ гыч 237 ӱдыр-рвезе таҥасен.

Олимпиадын пытартыш йыжыҥыштыже 74 участник моштымашым ончыкта. Нуно «Десять на десять. След в истории», «Педагогический эстафете» да моло конкурслаште усталыкым да шинчымашым тергат.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме