Ола уремыште — 500 тӱжем утла пеледыш

Йошкар-Олам 9 Май пайремлан да кеҥежлан ямдылат. Ола уремым 500 тӱжем утла пеледыш сӧрастараш тӱҥалеш, нуно кызыт оранжерейыште кушкыт.
Тиде арнян олам сӧрастарыше бригаде Ленин проспектыште икымше кашпо-влакым вераҥда. А игече йӧным ышта гын, Воин чап мемориалыште пеледышым шында.
Коммунальщик-влак Первомайский ден Карл Маркс уремлаште, Ленин проспектыште, Чавайн бульварыште, тыгак Оболенский-Ноготков, Никонов, Ленин площадьлаште бордюрым чиялтат.
Таче «Город» АО-н специалистше-шамыч пеледыш клумбо-влакым у тургымлан ямдылаш пижыныт. Чавайн бульварыште эрден эрак мландым пушкыдемденыт, ӱяҥденыт. Южо вере рокым мотоблок дене куралыныт. Кремлёвский уремыште вазон-шамычым вераҥденыт.
