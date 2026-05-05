УВЕР ЙОГЫН

Ола уремыште — 500 тӱжем утла пеледыш

Лидия Шабдарова

🌷🌺🌹Йошкар-Олам 9 Май пайремлан да кеҥежлан ямдылат. Ола уремым 500 тӱжем утла пеледыш сӧрастараш тӱҥалеш, нуно кызыт оранжерейыште кушкыт.

 

Тиде арнян олам сӧрастарыше бригаде Ленин проспектыште икымше кашпо-влакым вераҥда. А игече йӧным ышта гын, Воин чап мемориалыште пеледышым шында.

 

Коммунальщик-влак Первомайский ден Карл Маркс уремлаште, Ленин проспектыште, Чавайн бульварыште, тыгак Оболенский-Ноготков, Никонов, Ленин площадьлаште бордюрым чиялтат.

 

Таче «Город» АО-н специалистше-шамыч пеледыш клумбо-влакым у тургымлан ямдылаш пижыныт. Чавайн бульварыште эрден эрак мландым пушкыдемденыт, ӱяҥденыт. Южо вере рокым мотоблок дене куралыныт. Кремлёвский уремыште вазон-шамычым вераҥденыт.

 

📸Фотом Йошкар-Ола администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме.

