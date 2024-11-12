Марий Элыште Икымше-влакын толкыныштын чолга ӱдыр-рвезыже-влак специальный военный операцийыште улшо-влаклан полшат: маскировко сетьым пидыт, окоплык сортам ыштат, серышым возат.
Мутлан, Шернур район Кукнур школын волонтёржо-шамыч 11 мешак пӱнчӧ пӱгыльмым погеныт, парафин сортам ыштеныт, блиндаж сорталан калай банке-шамычым ямдыленыт.
Курыкмарий район Пайскырык школышто россий военнослужащий-влаклан гуманитар полышым погат, тыгак маскировко сетьым пидме пашам умбакыже шуят.
Волжск оласе 1-ше №-ан школышто тунемше-влак ден нунын наставникышт фронтыш посылкым погат, блиндаж сортам ямдылат, салтак-влаклан серышым возат.
Юрино район Юркино школын 6-шо да 9-ше класслашкыже коштшо-влак «кукшо душ» да тудын ышталтмыж нерген пален налыныт. Тунемме верын директоржо Надежда Половинкинан вуйлатымыж почеш специальный военный операцийыште улшо-влаклан 100 гигиене наборым погеныт.
Оршанке школын активистше-влак сортам ямдылаш материалым погат, а 6- шо «Г» классыште тунемше-шамыч шке кидышт дене «кукшо душым» ямдыленыт.
Медведево район Кузнецово школышто волонтёр-влак гуманитар полышым погеныт, фронтышто улшо-шамычлан серышым возеныт. Тиде кундемышкак пурышо Знаменский школыштат гуманитар полышым поген колтеныт.
Г.Кожевникова ямдылен
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме.