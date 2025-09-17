ЙӰЛА

Ойыртемалтше конкурс

Светлана Носова Comment(0) Материалым 49 гана онченыт

Суздальыште «Русь банная» чемпионат эртен.

Участник-влакым эл мучко ойыреныт. Финалыште кандашын вашлийыныт да эн сай монча мастарын лӱмжӧ верч таҥасеныт. Нунын коклаште Йошкар-Ола гыч Александра Соловьева лийын. Мо шонеда, Александра Российын вице-чемпионжо лийын. Ӱдырамашлан моло семынак мончаште выньык дене кырымым веле огыл ончыкташыже логалын: температур режимым эскераш, мончаш толшо уна дене мутланен мошташ кӱлын. Чыла тидыжым жюри эскерен. Кажне участник 5 минуташ презентацийым эртарен, вара панораман окнан шатёрышто 22 минут мончаш пурымо мастарлыкым ончыктен.

Александра пеленже тумо выньыкым намиен, а шке выступленийжым йомак семын эртарен: мончаш толшыжым Несмеяна кугыжан ӱдыра семын ончыктен. Нойышо ӱдырамаш-персонаж мончаш капше ден чонжым луштараш миен, пуйто.

Снимкыште: Александра Соловьева.

Фотом А.Соловьеван воткыл лашыкше гыч налме.

