Ойыртемалтше конкурс

Суздальыште «Русь банная» чемпионат эртен.
Участник-влакым эл мучко ойыреныт. Финалыште кандашын вашлийыныт да эн сай монча мастарын лӱмжӧ верч таҥасеныт. Нунын коклаште Йошкар-Ола гыч Александра Соловьева лийын. Мо шонеда, Александра Российын вице-чемпионжо лийын. Ӱдырамашлан моло семынак мончаште выньык дене кырымым веле огыл ончыкташыже логалын: температур режимым эскераш, мончаш толшо уна дене мутланен мошташ кӱлын. Чыла тидыжым жюри эскерен. Кажне участник 5 минуташ презентацийым эртарен, вара панораман окнан шатёрышто 22 минут мончаш пурымо мастарлыкым ончыктен.
Александра пеленже тумо выньыкым намиен, а шке выступленийжым йомак семын эртарен: мончаш толшыжым Несмеяна кугыжан ӱдыра семын ончыктен. Нойышо ӱдырамаш-персонаж мончаш капше ден чонжым луштараш миен, пуйто.
Снимкыште: Александра Соловьева.
Фотом А.Соловьеван воткыл лашыкше гыч налме.